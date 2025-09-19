Maju Mantilla , la exreina de belleza dejó el programa entre lágrimas tras el escándalo de infidelidad con su productor, desatando la polémica en TV.

Magaly Medina se pronunció en su programa ‘Magaly TV La Firme’ sobre Maju Mantilla, quien se quebró en vivo al anunciar su salida de ‘Arriba mi gente’. “Esto ha sido una bomba que ha soltado Maju en medio de su programa. Ha renunciado en medio del llanto porque si no hay drama, no hay victimización y siempre uno busca empatía, que se solidarice a gente”, señaló la urraca.

“Yo tengo diferentes lecturas sobre esto porque ella siguió trabajando con alguien por quien su esposo tenía muchos celos. Si el esposo descubrió que había una situación inapropiada con el productor, lo más lógico es que ella renunciara, para alejarse de eso”, añadió.

Según Magaly, quien más celebraría la renuncia de Mantilla a ‘Arriba mi gente’ sería Gustavo. “Las lagrimitas fáciles. También se va porque creo no quiere romper su matrimonio (...) Creo que con la decisión de dejar el programa, el más feliz va a ser el marido porque no va a estar tan cercana a la persona con quien aparentemente traicionó su confianza”, agregó.