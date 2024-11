Rodrigo Colareta , el primogénito de Mauricio Diez Canseco , estuvo 22 años sin contacto con su padre, y no se conoce públicamente quién es su madre. Fue recién en 2020 cuando ambos lograron reencontrarse.

“La mamá me perdonó y me dijo que iba a entrar a un proceso. Lo llamé, coordinamos una cena, solo los dos, ese día me impresionó. Es un chico trabajador, estudioso y de buen corazón”, comentó Mauricio sobre Rodrigo.