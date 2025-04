Jefferson Farfán volvió a la escena pública con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Esta vez, el exfutbolista se comunicó en vivo con el programa ‘América Hoy’ para aclarar los rumores sobre su vínculo con Darinka Ramírez, la madre de su hija menor.

Sin embargo, lo que más impactó a la audiencia fue la reacción de Doña Charo , su madre, quien no ocultó su desilusión ante la actitud de la joven, marcando así un nuevo capítulo en esta polémica familiar.

“Mi mamá está súper decepcionada porque ella ha cumplido un rol, que ella no lo ha comentado, de mi hija, que ella ha compartido mucho con mi madre y con mi hija”, comentó el exfutbolista sobre cómo estaría su madre en estos momentos.

Asimismo, este recordó lo que le decía su madre sobre esta situación con la madre de su menor hija: “Mi madre nunca se equivoca, me dijo: ‘Siempre atento, siempre graba las cosas porque uno no sabe qué pueda pasar más adelante’”.

“Hay muchas pruebas y eso también lo vamos a presentar y mi madre me lo advirtió, me lo dijo que esté preparado”, declaró Farfán, dejando entrever que no estuvo solo en este proceso y que su familia, especialmente su madre, estuvo involucrada en la protección de su entorno más cercano.