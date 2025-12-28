Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Darinka Ramírez responde con todo a críticas sobre su embarazo y DEFIENDE a su pareja: “Él es más padre”

Darinka Ramírez anunció su segundo embarazo y respondió con fuerza a críticas que involucraron a Jefferson Farfán. Conoce qué dijo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Darinka Ramírez responde con todo a críticas sobre su embarazo y DEFIENDE a su pareja: “Él es más padre”
    Darinka defiende al padre de su futuro bebé y no duda en lanzar críticas hacia Jefferson Farfán. | Composición Wapa
    Darinka Ramírez responde con todo a críticas sobre su embarazo y DEFIENDE a su pareja: “Él es más padre”

    La Navidad tomó un giro inesperado para Darinka Ramírez, quien no solo confirmó que está esperando a su segunda hija, sino que también decidió poner un alto a los comentarios que comparaban a su actual pareja con su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. El anuncio, que inicialmente fue celebrado por sus seguidores, terminó convirtiéndose en un debate público sobre paternidad, responsabilidad y nuevas etapas personales.

    Darinka Ramírez anuncia su embarazo y defiende a su actual pareja

    El pasado 25 de diciembre, la influencer compartió una publicación cargada de emoción para revelar que está embarazada nuevamente. A través de sus redes sociales, expresó su felicidad por la llegada de una nueva integrante a su familia, etapa que vive junto a su pareja y su hija mayor, Luana, nacida en 2022.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Jaime Bayly acompaña a su hija en romántica boda íntima: "Salud para nosotros"

    “El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija”, escribió Darinka, acompañando el mensaje con fotografías familiares en las que aparece sonriente y visiblemente emocionada. Aunque mostró a su actual compañero sentimental, optó por no revelar su identidad, dejando claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su relación lejos del foco mediático.

    Darinka Ramírez está en la dulce espera.
    Darinka Ramírez está en la dulce espera.

    Respuesta directa a comentario que apunta a Jefferson Farfán

    Tras el anuncio, una seguidora lanzó un comentario que encendió la polémica al referirse al departamento que Farfán costea para su hija Luana. “Uy, ahora vivirán los tres en el departamento que paga Farfán”, escribió la usuaria, generando reacciones inmediatas.

    Lejos de ignorar el mensaje, Darinka respondió con firmeza y sin rodeos. “¿Qué te hace pensar que mi nueva pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre”, señaló, destacando el rol activo que su pareja cumple en la crianza de su hija mayor. Con esta respuesta, la influencer dejó en claro que su estabilidad familiar no depende únicamente del apoyo económico del exfutbolista.

    Darinka Ramírez sorprendió al revelar un nuevo embarazo. Fuente: Instagram
    Darinka Ramírez sorprendió al revelar un nuevo embarazo. Fuente: Instagram

    La relación de Darinka Ramírez con Jefferson Farfán vuelve al debate

    No es la primera vez que Darinka se pronuncia sobre el vínculo entre Jefferson Farfán y su hija. En anteriores declaraciones, la empresaria cuestionó públicamente el nivel de involucramiento del exjugador en la vida de la menor. “No entiendo su forma de amar”, afirmó en una entrevista pasada, frase que volvió a circular tras su reciente respuesta en redes.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Melissa Paredes se muestra emocionada al despedir a su hija que viajará con Ale Venturo: “Un nudo en la garganta”

    En medio de la controversia, Darinka prefirió centrar su atención en el presente. Aseguró que su hija Luana está emocionada con la llegada de su hermanita y que la familia atraviesa un momento de ilusión y unión. La influencer agradeció los mensajes de apoyo y reiteró que su prioridad absoluta es el bienestar emocional de sus hijas y la tranquilidad del hogar que ha construido.

    Con esta nueva etapa, Darinka Ramírez demuestra que, más allá de las comparaciones y comentarios externos, su enfoque está puesto en la familia que ha formado y en el futuro que proyecta junto a sus hijas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Darinka Ramírez responde con todo a críticas sobre su embarazo y DEFIENDE a su pareja: “Él es más padre”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Jaime Bayly acompaña a su hija en romántica boda íntima: "Salud para nosotros"

    Yaco Eskenazi confiesa que gastó S/15 mil soles en regalo para Natalie Vértiz, pero se llevó GRAN SORPRESA: "Descubriendo"

    Fallece el tiktoker conocido como 'CHATURRY' y fans quedan en shock: "¿Es en serio?"

    Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    Jefferson Farfán rompe el silencio con IMPENSADO mensaje en medio de anuncio de embarazo de la madre de su menor hija

    Lo más vistos en Farándula

    María Pía Copello SE DESPIDE de su hijo Samuel en plenas fiestas navideñas: "Ya no regresa con nosotros"

    ¿QUIÉN ES? Darinka Ramírez rompe su silencio y revela detalles del padre de su segunda hija: "Me sorprende cada día"

    Ex de Paolo Guerrero se casa con su novio alemán en romántica ceremonia: "He sido muy feliz"

    Melanie Martínez rompe el silencio y muestra los resultados de su manga gástrica: “Me siento increíble”

    Cueva presume su amor por Pamela Franco haciéndole masajes en los pies, pero IMPENSADO detalle desata burlas: "¿Vieron?"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;