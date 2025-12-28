Darinka Ramírez responde con todo a críticas sobre su embarazo y DEFIENDE a su pareja: “Él es más padre”

Darinka Ramírez anunció su segundo embarazo y respondió con fuerza a críticas que involucraron a Jefferson Farfán . Conoce qué dijo.

La Navidad tomó un giro inesperado para Darinka Ramírez, quien no solo confirmó que está esperando a su segunda hija, sino que también decidió poner un alto a los comentarios que comparaban a su actual pareja con su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. El anuncio, que inicialmente fue celebrado por sus seguidores, terminó convirtiéndose en un debate público sobre paternidad, responsabilidad y nuevas etapas personales.

Darinka Ramírez anuncia su embarazo y defiende a su actual pareja

El pasado 25 de diciembre, la influencer compartió una publicación cargada de emoción para revelar que está embarazada nuevamente. A través de sus redes sociales, expresó su felicidad por la llegada de una nueva integrante a su familia, etapa que vive junto a su pareja y su hija mayor, Luana, nacida en 2022.

“El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija”, escribió Darinka, acompañando el mensaje con fotografías familiares en las que aparece sonriente y visiblemente emocionada. Aunque mostró a su actual compañero sentimental, optó por no revelar su identidad, dejando claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su relación lejos del foco mediático.

Darinka Ramírez está en la dulce espera.

Respuesta directa a comentario que apunta a Jefferson Farfán

Tras el anuncio, una seguidora lanzó un comentario que encendió la polémica al referirse al departamento que Farfán costea para su hija Luana. “Uy, ahora vivirán los tres en el departamento que paga Farfán”, escribió la usuaria, generando reacciones inmediatas.

Lejos de ignorar el mensaje, Darinka respondió con firmeza y sin rodeos. “¿Qué te hace pensar que mi nueva pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre”, señaló, destacando el rol activo que su pareja cumple en la crianza de su hija mayor. Con esta respuesta, la influencer dejó en claro que su estabilidad familiar no depende únicamente del apoyo económico del exfutbolista.

Darinka Ramírez sorprendió al revelar un nuevo embarazo. Fuente: Instagram

La relación de Darinka Ramírez con Jefferson Farfán vuelve al debate

No es la primera vez que Darinka se pronuncia sobre el vínculo entre Jefferson Farfán y su hija. En anteriores declaraciones, la empresaria cuestionó públicamente el nivel de involucramiento del exjugador en la vida de la menor. “No entiendo su forma de amar”, afirmó en una entrevista pasada, frase que volvió a circular tras su reciente respuesta en redes.

En medio de la controversia, Darinka prefirió centrar su atención en el presente. Aseguró que su hija Luana está emocionada con la llegada de su hermanita y que la familia atraviesa un momento de ilusión y unión. La influencer agradeció los mensajes de apoyo y reiteró que su prioridad absoluta es el bienestar emocional de sus hijas y la tranquilidad del hogar que ha construido.