Melissa Paredes confesó que no es fácil separarse de su hija, quien viajará a Estados Unidos junto a Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

Melissa Paredes volvió a estar en el ojo público al sorprender a su hija, fruto de su relación con Rodrigo Cuba, con un celular, regalo que previamente había generado controversia por la desaprobación de Ale Venturo.

En medio de la atención mediática, la actriz no pudo contener la emoción al revelar que su pequeña acaba de viajar, dejando ver su lado más sensible y maternal frente a los cámaras y sus seguidores.

Hija de Melissa Paredes viajó con Ale Venturo al extranjero

En su cuenta personal de Instagram, Melissa Paredes compartió cómo se sintió al ayudar a su hija a preparar su maleta. “Sentimientos encontrados, entre va a tener un viaje super lindo y el despedirte por unos días de tu bebé. Ayer que la acompañe a hacer su maletita con mucha ilusión y a la vez con ese nudo en la garganta que no puedo hacer notar, por que lo más importante es darle seguridad a ella para que se vaya feliz”, mencionó.

Además, recordó que hace unos meses su hija viajó a Disneyland y cuánto disfrutó de la experiencia. “Ella ama Disney verla feliz es lo más lindo y nuestro último viaje a Disney en octubre lo disfrutó demasiado. Sé que la pasará genial”, expresó.

Ale Venturo publica foto de sus hijas junto a la hija de Melissa Paredes