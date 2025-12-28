Wapa.pe
Melissa Paredes confesó que no es fácil separarse de su hija, quien viajará a Estados Unidos junto a Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

    Melissa Paredes volvió a estar en el ojo público al sorprender a su hija, fruto de su relación con Rodrigo Cuba, con un celular, regalo que previamente había generado controversia por la desaprobación de Ale Venturo.

    En medio de la atención mediática, la actriz no pudo contener la emoción al revelar que su pequeña acaba de viajar, dejando ver su lado más sensible y maternal frente a los cámaras y sus seguidores.

    LEER MÁS: Darinka Ramírez sorprende al contar que su novio pagó el colegio de su hija con Farfán: "Lo que no hacen otras personas"

    Hija de Melissa Paredes viajó con Ale Venturo al extranjero

    En su cuenta personal de Instagram, Melissa Paredes compartió cómo se sintió al ayudar a su hija a preparar su maleta. “Sentimientos encontrados, entre va a tener un viaje super lindo y el despedirte por unos días de tu bebé. Ayer que la acompañe a hacer su maletita con mucha ilusión y a la vez con ese nudo en la garganta que no puedo hacer notar, por que lo más importante es darle seguridad a ella para que se vaya feliz”, mencionó.

    Además, recordó que hace unos meses su hija viajó a Disneyland y cuánto disfrutó de la experiencia. “Ella ama Disney verla feliz es lo más lindo y nuestro último viaje a Disney en octubre lo disfrutó demasiado. Sé que la pasará genial”, expresó.

    TAMBIÉN LEER: Propuesta de matrimonio termina en humillación en concierto de Armonía 10 tras un drástico “No puedo”

    Ale Venturo publica foto de sus hijas junto a la hija de Melissa Paredes

    Ale Venturo, por su parte, publicó en su cuenta de Instagram fotografías de la hija de Melissa Paredes disfrutando dentro del aeropuerto antes de su vuelo. Mientras tanto, Rodrigo Cuba compartió una imagen tras llegar a Estados Unidos, acompañado de su pareja y las niñas. La familia está aprovechando las vacaciones de las pequeñas y los días previos a la celebración de Año Nuevo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;