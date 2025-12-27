Propuesta de matrimonio termina en humillación en concierto de Armonía 10 tras un drástico “No puedo”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La agrupación Armonía 10 fue testigo de un inesperado y tenso episodio durante uno de sus recientes conciertos. Un hombre subió al escenario para pedirle matrimonio a su pareja, pero recibió una respuesta que nadie anticipó.
El animador Max Aguirre relató el incómodo momento que presenció en vivo, asegurando que la reacción de la joven dejó en shock tanto a la banda como
Pide matrimonio en concierto de Armonía 10 y vive humillación pública
En el TikTok oficial del animador de Armonía 10 se difundió el video completo del momento vivido sobre el escenario, donde la pareja sorprendió a todos. Lo que parecía una escena romántica terminó convirtiéndose en un episodio cargado de tristeza. En las imágenes se observa al hombre subir con flores y un peluche para su pareja.
Aunque ella sonrió durante la propuesta, al tomar el micrófono evidenció nerviosismo y pronunció un “no puedo”, rechazando la pedida de mano. Tras ello, Max Aguirre tomó la palabra y anunció una iniciativa especial. "Ve a uno de nuestros conciertos, Atrévete a pedir matrimonio y si tu novia acepta casarse contigo iré con el cantante que eliges a cantar a tu boda", señaló en su publicación.
Las reacciones en redes no tardaron en aparecer y los usuarios comentaron con diversas opiniones sobre lo ocurrido: "Le hubiera dicho que si en público y después no en privado", "Pero para eso crearon esa canción el amor se gana y se pierde", "¡¡Nooooo!! hubiera sido épico si sonaba jurare no amarte más", "Por eso es que uno se cambia en muchas cosas", "El pata no vuelve a hacer el mismo de ese día", escribieron algunos internautas.