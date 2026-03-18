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¡DE NO CREER! Christian Domínguez critica infidelidad de Mario Irivarren y Said Palao: “No hay...”

Christian Domínguez fue invitado al programa América Hoy, donde se pronunció sobre un tema en el que asegura tener experiencia.

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    ¡DE NO CREER! Christian Domínguez critica infidelidad de Mario Irivarren y Said Palao: “No hay...”
    Christian Domínguez contra Mario Irivarren y Said Palao
    ¡DE NO CREER! Christian Domínguez critica infidelidad de Mario Irivarren y Said Palao: “No hay...”

    Las imágenes del ampay de Mario Irivarren y Said Palao a bordo de un yate en Argentina, rodeados de varias mujeres, dominaron la agenda de espectáculos en los últimos días. El informe emitido por 'Magaly TV, La Firme' mostró a ambos exintegrantes de realities en una fiesta privada, hecho que provocó la ruptura entre Irivarren y Onelia Molina y reabrió el debate sobre la infidelidad en la farándula peruana.

    En ese escenario, Christian Domínguez fue invitado al set de América Hoy el 17 de marzo. El artista, vinculado a diversos escándalos sentimentales, fue consultado por Janet Barboza acerca de las razones que pueden llevar a un hombre a buscar fuera de su relación. La pregunta apuntó directamente a su historial, y él respondió con sinceridad y autocrítica.

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    “Siento que no hay una justificación, así sientas que hay algo que falte. En ese momento tú piensas que está justificada tu acción, sino no lo hicieras. Después que viene la culpa y la vergüenza, si es que realmente la sientes y lo que pierdes, y está todo destruido, tú dices no es una justificación”, afirmó Domínguez frente a cámaras.

    El cantante de cumbia también reconoció que los conflictos de pareja pueden influir en decisiones equivocadas, aunque reiteró que la infidelidad responde a una elección personal. “No sientes que en ese momento es que algo está mal, es un tema de decisión y decides mal porque a veces hay una pelea”, añadió. Sus declaraciones generaron eco tanto en el panel como en redes sociales, donde surgieron múltiples reacciones frente a su postura.

    Un historial rodeado de polémica

    El nombre de Christian Domínguez ha estado ligado a la controversia debido a su historial de relaciones sentimentales marcadas por episodios de infidelidad. Según reportes de Latina Noticias, el cantante mantuvo vínculos con figuras públicas como Melanie Martínez, Karla Tarazona, Vania Bludau e Isabel Acevedo, todos con rupturas relacionadas a engaños y ampays televisivos. A ello se suma su caso más reciente con Pamela Franco, madre de su hija, tras la difusión de imágenes junto a Mary Moncada cuando aún mantenía esa relación.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡DE NO CREER! Christian Domínguez critica infidelidad de Mario Irivarren y Said Palao: “No hay...”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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