¡DE NO CREER! Alejandra Baigorria deja en shock con su reacción en medio de ampay de Said Palao

Alejandra Baigorria decidió pronunciarse a su estilo y su más reciente acción en redes sociales desató una ola de reacciones.

Alejandra Baigorria causó revuelo en redes sociales tras compartir una reciente publicación en medio de la polémica que involucra a su esposo, Said Palao. La empresaria sorprendió con una reacción poco convencional luego de que se difundiera un adelanto televisivo que compromete al chico reality en Argentina.

El avance del programa de espectáculos dejó ver a Said Palao a bordo de un yate rodeado de mujeres, en compañía de Mario Irivarren y Patricio Parodi. Las imágenes desataron una ola de comentarios y colocaron a la pareja en el centro de la atención mediática.

Respuesta de Alejandra Baigorria en medio del ampay

Sin pronunciarse directamente, Alejandra optó por mantenerse activa en su cuenta de Instagram. La modelo publicó historias enfocadas en promocionar emprendimientos, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Alejandra Baigorria publicidad

Muchos aguardaban un mensaje sobre el escándalo; no obstante, la popular ‘gringa de Gamarra’ decidió seguir con su rutina habitual. De esta manera, la empresaria reafirmó su enfoque en el trabajo, una postura que ha sostenido en distintas ocasiones.

Alejandra Baigorria

Por su parte, Said Palao reaccionó ante la ola de críticas tomando medidas en sus redes sociales. El integrante de reality restringió los comentarios para evitar ataques.

Esta diferencia dejó en evidencia posturas opuestas frente a la misma situación. Mientras Alejandra continuó activa y visible, Said prefirió limitar la interacción con el público.

Said Palao limita comentarios en Instagram

El adelanto difundido incluyó el mensaje: “¡Agárrate Ale! ¡Agárrate Onelia!”, frase que incrementó la expectativa sobre el contenido completo. Las imágenes sugirieron momentos comprometidos durante el viaje.