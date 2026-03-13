Meses después del episodio de agresión protagonizado por Bryan Torres contra Samahara Lobatón, la influencer anunció que ha iniciado acciones legales contra el cantante. La decisión llega poco antes de su ingreso al reality La Granja VIP, programa en el que permanecerá durante tres meses sin contacto con el exterior.

Tras sus recientes acercamientos con Youna, padre de su primera hija, y luego de haberlo apoyado públicamente durante su tratamiento contra el cáncer, la hija de Melissa Klug comunicó que demandará a su expareja por la pensión de alimentos de sus dos hijos.

Samahara Lobatón inicia demanda contra Bryan Torres

Samahara Lobatón fue convocada para participar en La Granja VIP, motivo por el cual decidió dejar resueltos varios aspectos relacionados con el bienestar de sus hijos antes de ingresar al programa, ya que estará alejada de ellos durante tres meses.

Entre las decisiones que tomó está la de iniciar una demanda contra Bryan Torres, padre de sus dos hijos menores. Cabe recordar que, tras su separación en diciembre de 2025, ocurrida luego de una infidelidad, ambos habían llegado a un acuerdo de conciliación sobre la pensión.

Sin embargo, la situación se complicó posteriormente cuando se difundieron videos donde el cantante aparece agrediéndola, hecho que llevó a Melissa Klug a presentar una denuncia en su contra.

Aunque en su momento Lobatón había descartado tomar acciones legales, ahora anunció mediante un comunicado que decidió hacerlo con el objetivo de que el aporte económico para sus hijos sea acorde a sus necesidades.

“El día de hoy después de haberme reunido con mi abogado he decidido anunciar las acciones legales correspondientes contra el señor Bryan Torres, al fin de solicitar el incremento de la pensión de alimentos de mis menores hijos, esto debido a que la suma que actualmente viene otorgando por concepto de alimentos resulta insuficiente para cubrir las nuevas necesidades de nuestros hijos”, señaló.