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Samahara Lobatón hace fuerte denuncia contra Bryan Torres

Samahara Lobatón reveló la denuncia en su cuenta de Instagram.

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    Samahara Lobatón hace fuerte denuncia contra Bryan Torres
    Samahara Lobatón hace FUERTE DENUNCIA contra Bryan Torres: “Es insuficiente” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram
    Samahara Lobatón hace fuerte denuncia contra Bryan Torres

    Meses después del episodio de agresión protagonizado por Bryan Torres contra Samahara Lobatón, la influencer anunció que ha iniciado acciones legales contra el cantante. La decisión llega poco antes de su ingreso al reality La Granja VIP, programa en el que permanecerá durante tres meses sin contacto con el exterior.

    Tras sus recientes acercamientos con Youna, padre de su primera hija, y luego de haberlo apoyado públicamente durante su tratamiento contra el cáncer, la hija de Melissa Klug comunicó que demandará a su expareja por la pensión de alimentos de sus dos hijos.

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    PUEDES VER: Youna pone ultimátum a Samahara si vuelve con Bryan: "Si regresan, mi hija no puede vivir con él"

    Samahara Lobatón inicia demanda contra Bryan Torres

    Samahara Lobatón fue convocada para participar en La Granja VIP, motivo por el cual decidió dejar resueltos varios aspectos relacionados con el bienestar de sus hijos antes de ingresar al programa, ya que estará alejada de ellos durante tres meses.

    Entre las decisiones que tomó está la de iniciar una demanda contra Bryan Torres, padre de sus dos hijos menores. Cabe recordar que, tras su separación en diciembre de 2025, ocurrida luego de una infidelidad, ambos habían llegado a un acuerdo de conciliación sobre la pensión.

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    Sin embargo, la situación se complicó posteriormente cuando se difundieron videos donde el cantante aparece agrediéndola, hecho que llevó a Melissa Klug a presentar una denuncia en su contra.

    Aunque en su momento Lobatón había descartado tomar acciones legales, ahora anunció mediante un comunicado que decidió hacerlo con el objetivo de que el aporte económico para sus hijos sea acorde a sus necesidades.

    “El día de hoy después de haberme reunido con mi abogado he decidido anunciar las acciones legales correspondientes contra el señor Bryan Torres, al fin de solicitar el incremento de la pensión de alimentos de mis menores hijos, esto debido a que la suma que actualmente viene otorgando por concepto de alimentos resulta insuficiente para cubrir las nuevas necesidades de nuestros hijos”, señaló.

    Finalmente, la influencer explicó que el propósito de la demanda es garantizar el bienestar, desarrollo y estabilidad de sus hijos, por lo que acudirá a las instancias correspondientes para que se determine un monto de pensión que sea proporcional a los gastos que implica su crianza.

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón hace fuerte denuncia contra Bryan Torres
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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