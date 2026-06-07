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Retrasos en locales de votación por falta de personal en importante universidad de Lima

El vacío en las mesas de votación genera caos en una importante institución limeña y aumenta la tensión entre los votantes atrapados.

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    Retrasos en locales de votación por falta de personal en importante universidad de Lima
    Denuncian que faltan instalar mesas en locales de votación en San Marcos por falta de miembros de mesa.
    Retrasos en locales de votación por falta de personal en importante universidad de Lima

    Últimas informaciones indican que los votantes han reportado la ausencia de miembros de mesa durante la segunda vuelta electoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En el pabellón 400 solo lograron instalarse dos de las 20 mesas planificadas hasta las 7.00 a. m., según informó Panamericana Noticias, debido a la falta de personal, ya que se necesitan al menos tres personas para abrir las mesas.

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    El informe señaló que en la mesa N.° 036466 solo había un miembro, lo que impedía su instalación. Además, en el exterior, un elector dispuesto a votar no pudo hacerlo por esta situación. Se le solicitó unirse como miembro de mesa, pero el ciudadano indicó que no podría por obligaciones laborales.

    Es importante recordar que la UNMSM es uno de los centros más grandes de la capital, donde se espera que voten cerca de 30.000 personas. Se habían previsto 100 mesas, pero solo 15 estaban operativas hasta las 7.30 a. m., según Canal N.

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    Según el organismo electoral, la votación comienza a las 7.00 a. m. y termina a las 5.00 p. m. en todo el país. Se establece que los miembros de mesa deben llegar a las 6.00 a. m. para preparar el material antes de la apertura de las mesas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Retrasos en locales de votación por falta de personal en importante universidad de Lima
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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