Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

Keiko Fujimori afirma que NO recortará gratificaciones ni CTS pese a lo que dice este PROYECTO del Poder Ejecutivo

Keiko Fujimori reacciona ante un proyecto del Ejecutivo que busca flexibilizar beneficios laborales y reducir feriados.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Keiko Fujimori afirma que NO recortará gratificaciones ni CTS pese a lo que dice este PROYECTO del Poder Ejecutivo
    Keiko Fujimori afirma que NO recortará gratificaciones ni CTS
    Keiko Fujimori afirma que NO recortará gratificaciones ni CTS pese a lo que dice este PROYECTO del Poder Ejecutivo

    La presidenta electa, Keiko Fujimori, reafirmó que no se realizarán recortes a los derechos laborales, incluso después de que su administración solicitara al Congreso la delegación de atribuciones. A pesar de que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, presentado para ser discutido en el Parlamento, sugiere posibles modificaciones en algunos beneficios de los trabajadores, Fujimori ha sido clara.

    "No se recortará ningún derecho laboral. Esto lo dije en mi mensaje y quiero reiterarlo con claridad hoy mismo", declaró la presidenta.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Keiko Fujimori reacciona así tras el retiro de la oposición durante su discurso de toma de mando

    El proyecto del Gobierno sugiere, en el literal d) del punto 2.3, permitir mayor flexibilidad en términos de beneficios laborales como vacaciones, horas extras, participación en utilidades, gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS), y plantea la posibilidad de establecerlos a través de acuerdos entre empleadores y trabajadores.

    Adicionalmente, en el literal g) del mismo punto, se propone la modificación del esquema de feriados para reducir su cantidad e impulsar así la productividad. En contraste, Fujimori recordó durante una transmisión en TikTok su posición de mantener los feriados intactos al asumir el gobierno.

    Acerca de la reestructuración ministerial

    Fujimori también abordó el tema de la reestructuración de ministerios tras elegir a los nuevos ministros. Afirmó no tener problemas con los profesionales que sean seleccionados por los ministros para formar parte de sus equipos.

    "Las decisiones de cambios que los ministros están considerando recaen sobre ellos. Tienen el derecho de proponer a su personal de confianza y técnico", señaló.

    En cuanto a la posible salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú, la presidenta indicó que corresponde al ministro del Interior, César Astudillo, tomar esa decisión.

    "Esa decisión la debe tomar el ministro del Interior. Según entiende, hay una ley que respalda años de servicio. Prefiero esperar unos días para que el ministro del Interior nos dé su opinión en este tema", explicó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Keiko Fujimori afirma que NO recortará gratificaciones ni CTS pese a lo que dice este PROYECTO del Poder Ejecutivo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Hermana de Keiko Fujimori impacta con CONTUNDENTE REVELACIÓN sobre ausencia de Kenji: "Siempre ha estado..."

    Elecciones Municipales 2026: revisa el LINK OFICIAL de la ONPE para saber si te tocó ser miembro de mesa

    Keiko Fujimori afirma que NO recortará gratificaciones ni CTS pese a lo que dice este PROYECTO del Poder Ejecutivo

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;