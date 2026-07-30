Keiko Fujimori afirma que NO recortará gratificaciones ni CTS pese a lo que dice este PROYECTO del Poder Ejecutivo

Keiko Fujimori reacciona ante un proyecto del Ejecutivo que busca flexibilizar beneficios laborales y reducir feriados.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, reafirmó que no se realizarán recortes a los derechos laborales, incluso después de que su administración solicitara al Congreso la delegación de atribuciones. A pesar de que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, presentado para ser discutido en el Parlamento, sugiere posibles modificaciones en algunos beneficios de los trabajadores, Fujimori ha sido clara.

"No se recortará ningún derecho laboral. Esto lo dije en mi mensaje y quiero reiterarlo con claridad hoy mismo", declaró la presidenta.

El proyecto del Gobierno sugiere, en el literal d) del punto 2.3, permitir mayor flexibilidad en términos de beneficios laborales como vacaciones, horas extras, participación en utilidades, gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS), y plantea la posibilidad de establecerlos a través de acuerdos entre empleadores y trabajadores.

Adicionalmente, en el literal g) del mismo punto, se propone la modificación del esquema de feriados para reducir su cantidad e impulsar así la productividad. En contraste, Fujimori recordó durante una transmisión en TikTok su posición de mantener los feriados intactos al asumir el gobierno.

Acerca de la reestructuración ministerial

Fujimori también abordó el tema de la reestructuración de ministerios tras elegir a los nuevos ministros. Afirmó no tener problemas con los profesionales que sean seleccionados por los ministros para formar parte de sus equipos.

"Las decisiones de cambios que los ministros están considerando recaen sobre ellos. Tienen el derecho de proponer a su personal de confianza y técnico", señaló.

En cuanto a la posible salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú, la presidenta indicó que corresponde al ministro del Interior, César Astudillo, tomar esa decisión.