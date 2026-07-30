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Detienen a diputado de Juntos por el Perú por presunta agresión física

El diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, fue intervenido por la Policía Nacional en San Miguel por una presunta agresión física contra una mujer.

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    Detienen a diputado de Juntos por el Perú por presunta agresión física
    Detienen a diputado Julián Pérez Mallqui por presunta agresión física contra mujer | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Detienen a diputado de Juntos por el Perú por presunta agresión física

    El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, fue intervenido por la Policía Nacional y permanece en la comisaría de San Miguel mientras avanzan las investigaciones por una presunta agresión física contra una mujer. El caso ha generado gran repercusión debido a la gravedad de la denuncia y a que las autoridades continúan recabando información para esclarecer los hechos. Hasta el momento, ni el legislador ni su bancada han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

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    Julián Pérez Mallqui permanece en la comisaría mientras continúan las investigaciones

    Según información obtenida por Canal N, tanto Julián Pérez Mallqui como la presunta agraviada permanecen en la dependencia policial de San Miguel, donde las autoridades vienen recibiendo sus declaraciones como parte de las diligencias destinadas a determinar las circunstancias del presunto hecho.

    Asimismo, una familiar de la mujer aseguró que sí se produjo una agresión y explicó que acudió a la comisaría para acompañar a la presunta víctima durante el procedimiento policial.

    El caso ha cobrado mayor relevancia luego de conocerse que el parlamentario registra antecedentes judiciales. De acuerdo con la información consignada en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, Pérez Mallqui afrontó anteriormente procesos relacionados con un accidente de tránsito ocurrido en 2024 en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, en Cusco. Además, figuran investigaciones por violencia familiar y otros casos registrados en la documentación oficial.

    Por ahora, la Policía Nacional continúa desarrollando las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos, mientras que el Ministerio Público evaluará las acciones que correspondan conforme avance la investigación. Hasta el cierre de esta nota, el diputado de Juntos por el Perú y su bancada no se han pronunciado públicamente sobre la denuncia.

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    SOBRE EL AUTOR:
    Detienen a diputado de Juntos por el Perú por presunta agresión física
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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