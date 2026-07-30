El diputado Julián Pérez Mallqui , de Juntos por el Perú, fue intervenido por la Policía Nacional en San Miguel por una presunta agresión física contra una mujer.

El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, fue intervenido por la Policía Nacional y permanece en la comisaría de San Miguel mientras avanzan las investigaciones por una presunta agresión física contra una mujer. El caso ha generado gran repercusión debido a la gravedad de la denuncia y a que las autoridades continúan recabando información para esclarecer los hechos. Hasta el momento, ni el legislador ni su bancada han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Julián Pérez Mallqui permanece en la comisaría mientras continúan las investigaciones

Según información obtenida por Canal N, tanto Julián Pérez Mallqui como la presunta agraviada permanecen en la dependencia policial de San Miguel, donde las autoridades vienen recibiendo sus declaraciones como parte de las diligencias destinadas a determinar las circunstancias del presunto hecho.

Asimismo, una familiar de la mujer aseguró que sí se produjo una agresión y explicó que acudió a la comisaría para acompañar a la presunta víctima durante el procedimiento policial.

El caso ha cobrado mayor relevancia luego de conocerse que el parlamentario registra antecedentes judiciales. De acuerdo con la información consignada en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, Pérez Mallqui afrontó anteriormente procesos relacionados con un accidente de tránsito ocurrido en 2024 en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, en Cusco. Además, figuran investigaciones por violencia familiar y otros casos registrados en la documentación oficial.