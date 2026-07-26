EsSalud entrega importante BENEFICIO ECONÓMICO para madres aseguradas: conoce los requisitos para acceder al subsidio en 2026

Para acceder a este beneficio de EsSalud , el solicitante debe estar acreditado y tener un vínculo laboral vigente al momento del nacimiento. Entérate de los detalles.

Las madres aseguradas en el Seguro Social de Salud (EsSalud) pueden acceder durante 2026 a un importante apoyo económico destinado a cubrir parte de los gastos generados por el nacimiento de un hijo. Este beneficio se entrega por única vez y también contempla los casos de partos múltiples, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la entidad. A continuación, conoce cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite para acceder al subsidio.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio por lactancia de EsSalud en 2026?

Para recibir este beneficio económico, EsSalud establece que el asegurado titular, ya sea la madre o el padre, debe encontrarse acreditado y con vínculo laboral vigente al momento del nacimiento del menor.

Asimismo, la solicitud podrá presentarse dentro de los 98 días posteriores al nacimiento, con una ampliación adicional de seis meses. En caso de parto múltiple, el plazo se extiende 30 días más.

Para completar el trámite en una Agencia de Seguros de EsSalud o en una Oficina de Área de Bienestar Social, se deberá presentar la siguiente documentación:

Formulario N.° 1040

Documento Nacional de Identidad (DNI) original del solicitante.

Formato de política de privacidad para el tratamiento de datos personales, requisito obligatorio cuando se realiza el primer trámite ante EsSalud.

Si el trámite lo efectúa un tercero, deberá presentar su DNI original, una carta poder simple que lo autorice como representante y una copia de su documento de identidad.

¿Cómo cobrar el subsidio por lactancia de EsSalud?

Según los lineamientos de EsSalud, el subsidio por lactancia se otorga mediante la modalidad "Cero Trámites", un sistema que permite realizar el pago de forma automática cuando el nacimiento ha sido registrado en establecimientos de EsSalud, hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), clínicas privadas o centros de salud de las Fuerzas Armadas que cuentan con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea.

Si el asegurado cumple con todas las condiciones exigidas, podrá verificar el estado del beneficio ingresando a la plataforma habilitada por EsSalud, donde deberá registrar su número de DNI, el código verificador y el número del certificado de nacimiento.

EsSalud entrega subsidio para madres aseguradas