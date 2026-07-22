Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Último temblor en Perú hoy, 22 de julio de 2026: detalles del sismo según el IGP

Mario Hart confirma el FIN DE SU RELACIÓN con Korina Rivadeneira y expone el VERDADERO motivo de su ruptura: “Era algo que…”

Mario Hart reveló que, aunque pensaron en un anuncio conjunto sobre su separación, decidió hablar solo debido al aumento de especulaciones en redes sociales respecto a su situación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mario Hart confirma el FIN DE SU RELACIÓN con Korina Rivadeneira y expone el VERDADERO motivo de su ruptura: “Era algo que…”
    Mario Hart se separa de Korina Rivadeneira | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Mario Hart confirma el FIN DE SU RELACIÓN con Korina Rivadeneira y expone el VERDADERO motivo de su ruptura: “Era algo que…”

    Mario Hart decidió acabar con los rumores que rodeaban su situación sentimental y habló por primera vez sobre el término de su relación con Korina Rivadeneira. Luego de meses de especulaciones, el piloto y exintegrante de realities explicó cómo se dio la separación y aclaró las versiones que surgieron en torno a una posible infidelidad.

    Durante una reciente entrevista, Hart se sinceró sobre este proceso personal y reveló que la decisión fue tomada de manera conjunta, buscando priorizar el bienestar de ambos y mantener una convivencia armoniosa por el bien de sus hijos.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Cuántos años tiene REALMENTE? Tula Rodríguez DEJA EN SHOCK al revelar su VERDADERA edad en su cumpleaños

    Mario Hart revela cómo se tomó la decisión de separarse de Korina Rivadeneira

    En conversación con el pódcast 'Sin más que decir', Mario Hart contó que la ruptura fue conversada previamente con Korina Rivadeneira y que ambos llegaron a un acuerdo antes de hacer pública la noticia.

    El conductor explicó que incluso evaluaron anunciar juntos el fin de su relación; sin embargo, el incremento de rumores y comentarios en redes sociales lo llevó a pronunciarse antes de lo previsto para evitar mayores especulaciones.

    "Fue una decisión en consenso. No voy a entrar tanto en detalles de qué fue lo que nos llevó a tomar esta decisión... totalmente descartado que haya sido por terceros", contó en un inicio.

    Asimismo, recordó que inicialmente ambos habían acordado comunicar la noticia de manera conjunta. "Era algo que habíamos quedado en hacerlo juntos", añadió, dejando ver su deseo de que la modelo venezolana entienda por qué decidió hablar antes.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿SE ACABÓ TODO? Shirley Arica rompe su amistad con Samahara Lobatón tras su salida con Pablo Heredia y lanza fuerte mensaje: "No es Cuestión de Fidelidad..."

    Mario Hart descarta infidelidades y asegura que mantiene una buena relación con Korina

    Uno de los puntos que más llamó la atención durante la conversación fue cuando le consultaron directamente si la separación estuvo relacionada con una tercera persona. Frente a ello, Mario Hart fue tajante al negar cualquier versión vinculada a una supuesta infidelidad.

    "No porque, gracias a Dios, no ha habido ningún tema externo para llegar a esta decisión", aclaró. Más adelante, también evitó profundizar en las razones específicas que motivaron el fin de la relación, aunque reiteró que se trató de una determinación adoptada por ambos y sin intervención de factores ajenos a la pareja.

    Pese al quiebre sentimental, el exchico reality aseguró que conserva una relación cordial con Korina Rivadeneira y destacó que ambos continúan comprometidos con la crianza de sus hijos.

    "Lo estamos tratando de llevar de la manera más madura posible y gracias a Dios viene bien. Yo tengo una buena relación con ella. Veo a mis hijos todos los días, no hay restricciones por ese lado. Espero que tengamos la madurez suficiente para saber llevar las cosas de esa manera", sostuvo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Hart confirma el FIN DE SU RELACIÓN con Korina Rivadeneira y expone el VERDADERO motivo de su ruptura: “Era algo que…”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Kiara Lozano rompe su silencio sobre Edwin Guerrero y SE SINCERA con inesperada confesión: "Es que no solo somos..."

    Roberto Martínez responde luego de que Gisela Valcárcel lo nombrara y aclara cómo es su relación actualmente

    Familia de Sheyla Rojas ASEGURA que Sir Winston la dejó “sin nada” y revela el sacrificio que hizo por su hijo

    Tula Rodríguez publica CONTUNDENTE mensaje tras la confesión de Gisela Valcárcel sobre Javier Carmona: "Líbrame de personas que..."

    Giuliana Rengifo revela su verdad tras el ampay con un notario casado y lanza fuerte dardo a Magaly: “Patinó…”

    Lo más vistos en Farándula

    Gisela Valcárcel NO MENCIONA a Javier Carmona por CURIOSA RAZÓN vinculada a Tula Rodríguez: "Desde aquel día..."

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;