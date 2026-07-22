Mario Hart confirma el FIN DE SU RELACIÓN con Korina Rivadeneira y expone el VERDADERO motivo de su ruptura: “Era algo que…”

Mario Hart reveló que, aunque pensaron en un anuncio conjunto sobre su separación, decidió hablar solo debido al aumento de especulaciones en redes sociales respecto a su situación.

Mario Hart decidió acabar con los rumores que rodeaban su situación sentimental y habló por primera vez sobre el término de su relación con Korina Rivadeneira. Luego de meses de especulaciones, el piloto y exintegrante de realities explicó cómo se dio la separación y aclaró las versiones que surgieron en torno a una posible infidelidad.

Durante una reciente entrevista, Hart se sinceró sobre este proceso personal y reveló que la decisión fue tomada de manera conjunta, buscando priorizar el bienestar de ambos y mantener una convivencia armoniosa por el bien de sus hijos.

Mario Hart revela cómo se tomó la decisión de separarse de Korina Rivadeneira

En conversación con el pódcast 'Sin más que decir', Mario Hart contó que la ruptura fue conversada previamente con Korina Rivadeneira y que ambos llegaron a un acuerdo antes de hacer pública la noticia.

El conductor explicó que incluso evaluaron anunciar juntos el fin de su relación; sin embargo, el incremento de rumores y comentarios en redes sociales lo llevó a pronunciarse antes de lo previsto para evitar mayores especulaciones.

"Fue una decisión en consenso. No voy a entrar tanto en detalles de qué fue lo que nos llevó a tomar esta decisión... totalmente descartado que haya sido por terceros", contó en un inicio.

Asimismo, recordó que inicialmente ambos habían acordado comunicar la noticia de manera conjunta. "Era algo que habíamos quedado en hacerlo juntos", añadió, dejando ver su deseo de que la modelo venezolana entienda por qué decidió hablar antes.

Mario Hart descarta infidelidades y asegura que mantiene una buena relación con Korina

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la conversación fue cuando le consultaron directamente si la separación estuvo relacionada con una tercera persona. Frente a ello, Mario Hart fue tajante al negar cualquier versión vinculada a una supuesta infidelidad.

"No porque, gracias a Dios, no ha habido ningún tema externo para llegar a esta decisión", aclaró. Más adelante, también evitó profundizar en las razones específicas que motivaron el fin de la relación, aunque reiteró que se trató de una determinación adoptada por ambos y sin intervención de factores ajenos a la pareja.

Pese al quiebre sentimental, el exchico reality aseguró que conserva una relación cordial con Korina Rivadeneira y destacó que ambos continúan comprometidos con la crianza de sus hijos.