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¿SE ACABÓ TODO? Shirley Arica rompe su amistad con Samahara Lobatón tras su salida con Pablo Heredia y lanza fuerte mensaje: "No es Cuestión de Fidelidad..."

Shirley Arica pone fin a su amistad con Samahara Lobatón mediante un mensaje contundente.

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    Samahara Lobatón está en la mira. La famosa influencer fue vista compartiendo una salida con el actor argentino Pablo Heredia, acompañada de Ale Fuller y Renato Rosinni, el pasado viernes 17 de julio. El programa 'Magaly TV, La Firme' difundió imágenes del grupo cenando en un conocido restaurante de Miraflores, frente al Parque Kennedy. En respuesta, Shirley Arica, quien anteriormente consideraba a Samahara su amiga, no tardó en reaccionar compartiendo un mensaje controversial en sus historias. ¿Qué publicó la modelo? A continuación, te contamos los detalles.

    El mensaje sorprendente de Shirley Arica a Samahara Lobatón tras el encuentro con Pablo Heredia

    Después de que las imágenes de la salida de Samahara Lobatón con Pablo Heredia, Ale Fuller y Renato Rossini en Miraflores se hicieran públicas, Shirley Arica tomó la decisión de dejar de seguir a Lobatón en Instagram. Sin embargo, eso no fue todo; además, compartió un claro mensaje en sus historias: No se trata de lo fiel que seas frente a alguien, sino de lo leal que seas a sus espaldas, acompañado de un emoji de corazón roto.

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    Samahara Lobatón se percató de las acciones de la modelo durante un live en TikTok, según Ric La Torre. Por otro lado, se sugiere que la reacción de Shirley podría haber sido a raíz de las publicaciones de Samahara en sus historias de Instagram, donde mostró una foto junto a Pablo Heredia y Renato Rossini con el texto: "Mis chicos". No obstante, las imágenes de Magaly TV expusieron que Ale Fuller, ex pareja del actor, también estuvo presente en la salida.

    El Mensaje Sorprendente de Shirley Arica a Samahara Lobatón tras el Encuentro con Pablo Heredia.
    El Mensaje Sorprendente de Shirley Arica a Samahara Lobatón tras el Encuentro con Pablo Heredia.
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    Razones del Fin de la Relación entre Shirley Arica y Pablo Heredia

    La modelo explicó que su relación con Pablo Heredia terminó debido a la falta de conexión evidente entre ambos como pareja. Tras experimentar varios problemas de comunicación y empatía, los ex participantes de 'La Granja VIP' decidieron concluir su romance y mantener una amistad.

    Además, motivos familiares desempeñaron un papel crucial. Durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la modelo reveló que la decisión final fue influenciada por su hija adolescente, quien manifestó incomodidad con ciertas conductas y comentarios del actor argentino. Esto llevó a la modelo a reconsiderar su vínculo con Heredia, concluyendo la relación en beneficio de su entorno personal.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿SE ACABÓ TODO? Shirley Arica rompe su amistad con Samahara Lobatón tras su salida con Pablo Heredia y lanza fuerte mensaje: "No es Cuestión de Fidelidad..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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