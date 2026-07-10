Shirley Arica sorprende al revelar que su hija NO ACEPTABA a Pablo Heredia y confiesa el CRUDO motivo: "No entiendo cómo tú puedes..."

Shirley Arica revela en un podcast que su relación con Pablo Heredia llegó a su fin por la influencia de su hija. La adolescente cuestionó su vínculo y lo consideró inapropiado.

Shirley Arica revela cómo su hija influyó en su relación con Pablo Heredia | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Shirley Arica revela cómo su hija influyó en su relación con Pablo Heredia | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La historia de amor que nació frente a las cámaras de televisión entre Shirley Arica y Pablo Heredia parecía tener futuro tras concluir 'La Granja VIP Perú'. Sin embargo, con el paso de los meses, la relación llegó a su fin y recientemente la influencer reveló detalles inéditos sobre los motivos que la llevaron a tomar distancia del actor argentino.

Durante una conversación en el podcast de Magaly Medina, la popular 'Chica Realidad' sorprendió al contar que una de las personas que más influyó en su decisión fue su propia hija, quien desde un inicio mostró una postura negativa respecto al exprotagonista de Ven, baila, quinceañera.

Shirley Arica revela que su hija nunca simpatizó con Pablo Heredia

La modelo contó que su hija observó diversas actitudes de Pablo Heredia que no terminaron de convencerla, situación que provocó más de una conversación entre ambas. Según explicó, la adolescente fue muy sincera al expresar lo que pensaba sobre el actor y nunca ocultó su incomodidad respecto al vínculo que mantenía con él.

“Para empezar, a mi hija no le cae Pablo. Ha visto ciertos comentarios que él ha tenido y como que no le ha gustado”, contó. De acuerdo con el relato de Shirley Arica, su hija incluso llegó a cuestionarla directamente sobre por qué seguía manteniendo contacto con el argentino, pese a algunas situaciones que había presenciado.

“Mamá, no entiendo cómo tú puedes hablar con Pablo”, le dijo la menor. Ante la consulta, la influencer intentó explicar que ambos mantenían comunicación debido a proyectos que tenían pendientes tras su paso por el reality.

“¿Pero por qué? Somos amigos, estamos conversando de un proyecto que tenemos ‘Las Víboras’...”, le explicó Shirley. No obstante, la respuesta de su hija terminó marcándola profundamente y la hizo reflexionar sobre aspectos que hasta ese momento no había analizado con detenimiento.

“Mamá, ¿sabes qué? Te entiendo perfectamente, pero a mí Pablo no me cae y no me cae por el simple hecho de que él se ha expresado mal de ti”, sostuvo al advertir a su madre.

Shirley Arica expone las actitudes de Pablo Heredia que terminaron desgastando la relación

Durante la entrevista, la exchica reality también habló sobre algunas conductas que observó en Pablo Heredia a lo largo de la relación. Según explicó, el actor solía enfocarse constantemente en los errores o defectos de las personas que lo rodeaban, algo que con el tiempo comenzó a incomodarla.

“Es una persona que siempre va a buscar el ‘pero’ en la otra persona: ‘Tú estás mal, él está mal, todos están mal, menos yo’”, se sinceró. Tras escuchar esta descripción, Magaly Medina intervino para dar su opinión sobre el comportamiento que relataba la influencer: “Tú sabes que esos son rasgos narcisistas, ¿no?”.

Asimismo, Shirley recordó algunas conversaciones que sostuvo con Heredia cuando la relación ya atravesaba momentos complicados. Según relató, el argentino cuestionaba constantemente su manera de expresar afecto y aseguraba que ella era una persona distante en el plano emocional.

“Tú eres una persona fría, que no demuestra amor, que no me haces sentir querido ni valorado. Yo sí te doy amor, sí estoy pendiente de ti, tengo detalles contigo, pero de repente tú, por todo lo que has pasado, eres una mujer fría, una mujer calculadora, y yo no quiero eso para mi vida”, precisó.