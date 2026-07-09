Exponen la INSÓLITA suma de dinero que Cueva habría aportado para el cumpleaños de su hija y lo comparan con fiesta de Pamela Franco

Pamela López , la aún esposa del futbolista, aseguró que Christian Cueva había expresado problemas económicos y no se presentó al cumpleaños de su hija mayor.

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que Pamela López reveló detalles sobre el cumpleaños número 12 de su hija mayor con el futbolista. La aún esposa del jugador aseguró que este no asistió a la celebración el 6 de julio, pese a haber sido invitado. La situación generó controversia por las recientes imágenes de la lujosa fiesta que organizó para Pamela Franco, hecho que provocó comparaciones en redes sociales y programas de espectáculos.

¿Cuánto dinero habría aportado Christian Cueva para el cumpleaños de su hija?

Según contó López en una entrevista para 'Magaly TV: la firme', Cueva le había manifestado que atravesaba problemas económicos. Sin embargo, la ausencia del deportista en una fecha especial para su hija terminó generando cuestionamientos, especialmente tras conocerse algunos detalles de los gastos realizados en el cumpleaños de la cantante.

Durante su conversación con el programa de Magaly Medina, Pamela López contó que decidió invitar al padre de sus hijos para que compartiera con la menor en una fecha tan importante. No obstante, el futbolista no acudió a la reunión familiar y un día antes visitó a su hija, donde habría compartido con ella un postre de S/30, según se escucha en el informe.

La celebración de la pequeña estuvo marcada por una decoración sencilla y una reunión íntima junto a sus seres queridos. De acuerdo con las imágenes difundidas, la fiesta contó con una torta, una mesa con cupcakes y un carrito de helados como parte de los atractivos para los invitados.

La situación llamó aún más la atención por el contraste con el reciente cumpleaños de Pamela Franco, donde hubo una producción de mayor magnitud que incluyó diversos detalles, presentaciones artísticas y una decoración más elaborada.

Magaly Medina cuestiona los gastos de Cueva tras revelarse pago de S/5.000 a DJ

Durante la emisión de 'Magaly TV: la firme', Magaly Medina criticó al futbolista luego de que el DJ que animó la fiesta de Pamela Franco revelara que habría recibido un pago de 5 mil soles por sus servicios.

“5000 soles solo en el DJ mientras su hija escuchaba música con las canciones de Plin Plin. Con razón Cueva se quedó misio”, comentó la popular 'Urraca'.

Por otro lado, Pamela López reveló que Christian Cueva solicitó reunirse con sus hijos un día antes del cumpleaños. Según explicó, accedió a coordinar el encuentro luego de conversar con los menores, aunque señaló que ellos no se sienten completamente cómodos con algunas conductas que el jugador ha mostrado hacia ellos.

“Fue un día anterior que me pidió ver a sus hijos y conversé con ellos para que puedan reunirse con él, pese a no sentirse cómodos por los comportamientos que él muestra con ellos”, sostuvo López.

Finalmente, Magaly Medina reflexionó sobre el impacto emocional que podría generar la ausencia de uno de los padres en una fecha tan importante para un niño y cuestionó la decisión del futbolista de no asistir al cumpleaños de su hija.