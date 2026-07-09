Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

Exponen la INSÓLITA suma de dinero que Cueva habría aportado para el cumpleaños de su hija y lo comparan con fiesta de Pamela Franco

Pamela López, la aún esposa del futbolista, aseguró que Christian Cueva había expresado problemas económicos y no se presentó al cumpleaños de su hija mayor.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Exponen la INSÓLITA suma de dinero que Cueva habría aportado para el cumpleaños de su hija y lo comparan con fiesta de Pamela Franco
    Pamela López expone a Christian Cueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Exponen la INSÓLITA suma de dinero que Cueva habría aportado para el cumpleaños de su hija y lo comparan con fiesta de Pamela Franco

    Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que Pamela López reveló detalles sobre el cumpleaños número 12 de su hija mayor con el futbolista. La aún esposa del jugador aseguró que este no asistió a la celebración el 6 de julio, pese a haber sido invitado. La situación generó controversia por las recientes imágenes de la lujosa fiesta que organizó para Pamela Franco, hecho que provocó comparaciones en redes sociales y programas de espectáculos.

    wapa.pe

    VER MÁS: Hijo de Jefferson Farfán anuncia su DEBUT en EXCLUSIVO proyecto tras no recibir PENSIÓN y Farfán sorprende con fuerte reacción: "Nunca imaginé que..."

    ¿Cuánto dinero habría aportado Christian Cueva para el cumpleaños de su hija?

    Según contó López en una entrevista para 'Magaly TV: la firme', Cueva le había manifestado que atravesaba problemas económicos. Sin embargo, la ausencia del deportista en una fecha especial para su hija terminó generando cuestionamientos, especialmente tras conocerse algunos detalles de los gastos realizados en el cumpleaños de la cantante.

    Durante su conversación con el programa de Magaly Medina, Pamela López contó que decidió invitar al padre de sus hijos para que compartiera con la menor en una fecha tan importante. No obstante, el futbolista no acudió a la reunión familiar y un día antes visitó a su hija, donde habría compartido con ella un postre de S/30, según se escucha en el informe.

    La celebración de la pequeña estuvo marcada por una decoración sencilla y una reunión íntima junto a sus seres queridos. De acuerdo con las imágenes difundidas, la fiesta contó con una torta, una mesa con cupcakes y un carrito de helados como parte de los atractivos para los invitados.

    La situación llamó aún más la atención por el contraste con el reciente cumpleaños de Pamela Franco, donde hubo una producción de mayor magnitud que incluyó diversos detalles, presentaciones artísticas y una decoración más elaborada.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Samahara expone que aportes económicos que le harían Bryan y Youna a sus hijos son INSUFICIENTES: "Yo los saco adelante prácticamente sola"

    Magaly Medina cuestiona los gastos de Cueva tras revelarse pago de S/5.000 a DJ

    Durante la emisión de 'Magaly TV: la firme', Magaly Medina criticó al futbolista luego de que el DJ que animó la fiesta de Pamela Franco revelara que habría recibido un pago de 5 mil soles por sus servicios.

    “5000 soles solo en el DJ mientras su hija escuchaba música con las canciones de Plin Plin. Con razón Cueva se quedó misio”, comentó la popular 'Urraca'.

    Por otro lado, Pamela López reveló que Christian Cueva solicitó reunirse con sus hijos un día antes del cumpleaños. Según explicó, accedió a coordinar el encuentro luego de conversar con los menores, aunque señaló que ellos no se sienten completamente cómodos con algunas conductas que el jugador ha mostrado hacia ellos.

    “Fue un día anterior que me pidió ver a sus hijos y conversé con ellos para que puedan reunirse con él, pese a no sentirse cómodos por los comportamientos que él muestra con ellos”, sostuvo López.

    Finalmente, Magaly Medina reflexionó sobre el impacto emocional que podría generar la ausencia de uno de los padres en una fecha tan importante para un niño y cuestionó la decisión del futbolista de no asistir al cumpleaños de su hija.

    “Yo creo que eso es un pésimo ejemplo para estas criaturas. ¿Qué huérfano debe sentirse una criatura cuando su padre o su madre no están en un cumpleaños?”, reflexionó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Exponen la INSÓLITA suma de dinero que Cueva habría aportado para el cumpleaños de su hija y lo comparan con fiesta de Pamela Franco
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡SE MANDÓ CON TODO! Farfán habla de su HIJO MAYOR tras dejarlo sin pensión y su RESPALDO a comentario en su contra

    Exponen la INSÓLITA suma de dinero que Cueva habría aportado para el cumpleaños de su hija y lo comparan con fiesta de Pamela Franco

    Eva Bracamonte IMPACTA al exponer dura realidad tras ser diagnosticada con una CONDICIÓN DELICADA junto a su esposo: "No sé cómo vivir así"

    Hijo de Jefferson Farfán anuncia su DEBUT en EXCLUSIVO proyecto tras no recibir PENSIÓN y Farfán sorprende con fuerte reacción: "Nunca imaginé que..."

    Mark Vito revela por qué Keiko Fujimori le NEGÓ REALIZAR un trámite clave durante su matrimonio: "Ella se negó..."

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela Franco toma valerosa decisión tras sufrir fuerte pérdida: "Cómo estar sin ti"

    ¡SE DECIDE! Alejandra Baigorria toma RADICAL decisión sobre Said Palao por INFIDELIDAD: "Se acaba, ya está"

    ¿Mostrará las PRUEBAS? Jefferson Farfán CALIENTA su enfrentamiento con Magaly y lanza fuerte AMENAZA: "¿Están preparados?"

    DRÁSTICO GIRO | Ariel Bracamonte tomó INSÓLITA MEDIDA con su apellido tras regresar a Perú para buscar al asesino de su MADRE

    ¿No lo niega? Christian Cueva se sincera y revela si regaló lujosa camioneta a Pamela Franco: "No soy duro para los regalos"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;