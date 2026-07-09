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Samahara expone que aportes económicos que le harían Bryan y Youna a sus hijos son INSUFICIENTES: "Yo los saco adelante prácticamente sola"

Samahara Lobatón dejó ver cómo es el apoyo económico que recibe de Bryan Torres y Youna para sus hijos, y aseguró que ella asume casi toda la carga financiera en su crianza.

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    Samahara expone que aportes económicos que le harían Bryan y Youna a sus hijos son INSUFICIENTES: "Yo los saco adelante prácticamente sola"
    Samahara Lobatón expone a sus exparejas | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Samahara expone que aportes económicos que le harían Bryan y Youna a sus hijos son INSUFICIENTES: "Yo los saco adelante prácticamente sola"

    Samahara Lobatón volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras sincerarse sobre el apoyo económico que recibe por parte de Bryan Torres y Youna para cubrir las necesidades de sus hijos. Durante una reciente entrevista en el programa 'Magaly TV: la firme', la influencer aseguró que la mayor carga financiera relacionada con la crianza de los menores recae sobre ella.

    La hija de Melissa Klug explicó que, aunque el tema económico suele generar controversia, actualmente mantiene una convivencia armoniosa y una comunicación fluida con ambos padres. Según señaló, más allá de los aportes monetarios, considera fundamental que sus hijos puedan compartir tiempo y fortalecer el vínculo con sus progenitores.

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    Samahara Lobatón expone situación con los padres de sus hijos

    La exintegrante de 'La Granja VIP' sorprendió al revelar que ni Bryan Torres ni Youna asumen un porcentaje considerable de los gastos que demandan sus hijos. La influencer sostuvo que la contribución de ambos es mínima en comparación con el total de responsabilidades económicas que enfrenta a diario.

    "Ninguno de los dos asumen ni siquiera el 15% de la vida de mis hijos", señaló en un inicio. Posteriormente, precisó que las circunstancias de cada uno son diferentes y que ambos colaboran de acuerdo con las posibilidades que tienen en la actualidad.

    "Youna está enfermo y sí es cierto me apoya con lo que puede. Bryan tenemos un acuerdo, ninguno de los dos asumen ni siquiera el 15% de mis hijos, yo saco adelante prácticamente sola a mis hijos", comentó.

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    ¿Cómo se lleva Samahara Lobatón con Youna y Bryan Torres?

    Pese a las diferencias que existieron en el pasado, Samahara Lobatón aseguró que la relación con Bryan Torres y Youna atraviesa una etapa mucho más estable. La influencer indicó que actualmente existe coordinación entre ellos para atender las necesidades de los menores y garantizar su bienestar.

    Respecto al salsero, comentó que ambos se apoyan cuando sus agendas laborales lo requieren. De acuerdo con sus declaraciones, Bryan comparte tiempo con los niños cuando ella tiene compromisos de trabajo y viceversa, lo que ha permitido construir una dinámica más saludable.

    "Cuando yo tengo mucho trabajo por las mañanas, él va a ver a mis hijos. Cuando él no tiene que trabajar, también está ahí, y no tengo ningún problema con él", explicó.

    Por otro lado, confirmó que también mantiene una relación cordial con Youna. Incluso reveló que su hija mayor viajará próximamente a Estados Unidos para disfrutar de un mes de vacaciones junto a su padre, una decisión que evidencia la confianza y el entendimiento que han logrado alcanzar.

    Finalmente, Samahara confesó que, tras atravesar episodios complicados en su vida personal, su principal deseo es mantenerse alejada de los conflictos y preservar la tranquilidad que ha conseguido construir. "Después de todo lo traumático que he vivido, lo que más quiero es paz en mi vida", sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara expone que aportes económicos que le harían Bryan y Youna a sus hijos son INSUFICIENTES: "Yo los saco adelante prácticamente sola"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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