Samaraha Lobatón fue captada teniendo una dura conversación con Shirley Arica durante la transmisión de ‘La Granja VIP Perú’. La hija de Melissa Klug se sinceró sobre lo agotador que a veces le resulta la maternidad y levantó cuestionamientos al revelar la exagerada medida que toma para dejar de escuchar el llanto de sus hijos.

Samahara Lobatón deja en shock con polémica revelación sobre sus hijos

Un clip de ‘La Granja VIP Perú’ se hizo viral y mostró a Samahara Lobatón sincerándose sobre lo difícil que le resulta ser madre de tres. La exchica reality reveló que no soporta escuchar llorar a sus hijos cuando salen en el auto y que esto le genera un estrés incontrolable.

“Me estresan como la put…de su madre. Yo cuando voy en el carro, a los dos le doy su biberón, a Xianna la siento al medio con su cinturón, subo el volumen del carro hasta que revienta porque no escucho sus llantos, yo no paro, pero ni por error, a la primera que pare…”, se le escuchó decir a Samahara quien le contaba a Shirley Arica lo que sufría a causa de sus engreídos.

“Ainara cuando era bebita me volvía loca, lloraba y lloraba”, agregó siendo interrumpida por Shirley quien le dio tremenda respuesta: “Bueno, 24 años, tres hijos, eso te pasa por coju…pues”, comentó sin filtros la ‘Chica Realidad’.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues las opiniones de los usuarios se vieron divididas entre el respaldo a Samahara, entendiendo lo difícil que es la maternidad y otros cuestionando la forma de expresarse de la influencer.

“No es odio, las que somos madres 24/7 somos seres humanos, amamos a nuestros hijos, pero también nos cansamos o estresamos. No somos máquinas”, “O sea, sí estresa, pero cómo vas a subir el volumen así, les haces daños a sus oiditos”, “Si te estresas de uno, ¿para qué tienes 3?”, “Las que somos madres las 24 horas del día te entendemos”, “¿Cómo puede hablar así de sus hijos?”, se puede leer en los comentarios.

Samahara Lobatón recuerda lo que Bryan Torres le dijo durante el violento episodio

Durante una conversación con Shirley Arica en el reality ‘La Granja VIP’, Samahara Lobatón se animó a hablar abiertamente sobre el episodio de violencia que vivió con su expareja Bryan Torres, un hecho que en su momento generó gran impacto luego de que se difundieran imágenes en redes sociales.

En medio de la conversación, la hija de Melissa Klug reveló por primera vez las palabras que, según su relato, el cantante le susurró durante el momento más crítico del incidente. “Él me dice clarito en la oreja, en el video que tiene audio se escucha: ‘Yo te voy a matar’. Él no me pega en ese video, él me ahoga. Me quería matar”, sostuvo.

La influencer también explicó que en ese instante temió por su vida, ya que sentía que le faltaba el aire mientras intentaba mantenerse consciente. “Yo me estaba ahogando y no quería hablar porque gastaba aire, entonces aguantaba la respiración”, reveló.