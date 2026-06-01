Pamela Franco 'CUADRA' a Christian Cueva tras expulsar a Pamela López de su hogar en Trujillo: "¿Crees que todo se soluciona así?"

Tras enterarse en directo de que Christian Cueva expulsó a Pamela López de su casa , Pamela Franco se mostró muy incómoda. ¿Estará oponiéndose a las decisiones de Cueva?

Pamela Franco 'cuadra' a Cueva por sus soluciones poco ortodoxas. | Composición Wapa

Pamela Franco 'cuadra' a Cueva por sus soluciones poco ortodoxas. | Composición Wapa

Christian Cueva vuelve a ser el centro de atención después de que Pamela López revelara, visiblemente afectada, que 'Aladino' le arrebató su casa en Trujillo, quedándose con las pertenencias tras cambiar las cerraduras. Su hija mayor, con quien conversó vía telefónica en 'La Granja VIP', fue quien le informó la situación. ¿Qué sorprendente contenido compartió Pamela Franco junto a 'Aladino' después de lo sucedido?

Pamela Franco discute con Christian Cueva luego de que éste expulsara a Pamela López de su hogar en Trujillo

Pamela López relató el incidente protagonizado por Christian Cueva, información de la que se enteró al participar en 'La Granja VIP,' gracias a una llamada de su hija en el programa.

La organizadora de eventos lloró al narrar que el futbolista había cambiado las cerraduras de su residencia en Trujillo, donde vive su hija mayor, quien le notificó rápidamente para que pudiera actuar en consecuencia.

Este evento no solo afecta a Pamela López, sino también a sus hijos, quienes esperaban ansiosos un viaje a su ciudad natal una vez que su madre terminara su participación en el reality. Ahora, sin un lugar donde vivir o recoger sus cosas, esto se torna imposible.

Mientras la organizadora de eventos sufre, Cueva aparece en redes junto a Pamela Franco en una instantánea romántica que la cantante publicó con la canción de Ricky Martin 'Te quiero'. La pareja parece feliz pese a las adversidades que afectan a la madre de sus hijos.

En otra publicación, Franco mostró el desagrado que siente hacia Cueva, quien intenta reconciliarse. En el contenido, ella le critica su particular manera de disculparse.

“¿Crees que todo se arregla con un pollo a la brasa? Dale, pásame el rocoto”, dice la artista mientras él la observa, obedeciendo sus peticiones.

En vez de ofrecerle el plato peruano, 'Aladino' le regaló pastillas para adelgazar. “Adelgaza, sin efecto rebote, adiós a la ansiedad”, anotó en la publicación para destacar los beneficios de su regalo. Aunque esto forma parte de una tendencia sobre discusiones de pareja, no se esclarece la opinión de la cantante respecto a la decisión de su compañero.

Según se recuerda, días atrás, Franco se opuso a que Cueva quite la custodia de los hijos a Pamela López tras su solicitud de custodia.