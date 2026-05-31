Suheyn Cipriani saca a la luz el ERROR FATAL que la dejó sin corona en el MGI All Stars 2026: "Se rompió mi..."

Suheyn Cipriani causa un revuelo en redes tras su actuación en la final del Miss Grand International All Stars 2026 y detalla lo que ocurrió antes de salir al escenario.

Suheyn Cipriani saca a la luz el ERROR FATAL que la dejó sin corona | Diario El Popular | Instagram

Suheyn Cipriani saca a la luz el ERROR FATAL que la dejó sin corona | Diario El Popular | Instagram

La intervención de Suheyn Cipriani en la final del Miss Grand International All Stars 2026 desató una serie de comentarios entre los aficionados al concurso. Durante el desfile en traje de gala, varios espectadores notaron que la representante de Perú mostraba una actitud más seria y preocupada que en etapas anteriores del certamen.

Las especulaciones rápidamente surgieron en redes sociales. Mientras que algunos atribuían su comportamiento a los nervios de la final, otros estaban convencidos de que algo había ocurrido entre bambalinas que pudo haber afectado su desempeño en una de las pasarelas destacadas de la noche.

Suheyn Cipriani aclara lo que sucedió antes de salir a escena

Frente a la avalancha de comentarios, la modelo optó por contar la verdad a través de sus historias en Instagram y detallar el inesperado incidente que vivió justo antes de presentarse ante el jurado.

"Hola a todos, chicos, ¿cómo están? Me he dado cuenta de que hay un revuelo en redes respecto a lo que sucedió con el traje de gala. Bueno, quiero aclarar que no estaba nerviosa, pero sí ocurrió algo en ese momento, son situaciones inevitables, propias de la competencia", inició.

La exreina de belleza reveló que el dilema estaba vinculado a su vestido para la presentación final.

"El vestido es absolutamente hermoso, y los detalles son preciosos. Es un vestido que escogimos juntos y que fue confeccionado para mí. Me encanta, pero sucedió que se rompió el cierre justo antes de salir. Me puse nerviosa porque tenían que coserlo rápidamente, temía no llegar a tiempo. Eran nervios de angustia por no estar lista a tiempo. Me encontré parada con el vestido roto", compartió sobre el inconveniente tras bambalinas que afectó su concentración.

El problema volvió a ocurrir momentos antes de la presentación

Según relató Suheyn, mientras intentaban resolver el problema, la producción del concurso la apremiaba para presentarse en el escenario.

"El equipo cosiendo, mientras la producción me llamaba, '¡Perú, rápido!'. Y yo decía 'Sí, sí, un momento'. Justo antes de salir, respiré profundo para poder estar erguida, y fue entonces cuando el cierre se volvió a romper", explicó.

La modelo confesó que este último incidente impactó su enfoque en un instante clave de la competencia.

"Lamentablemente, eso me desconcentró, no salí con la misma mentalidad. Evidentemente, me preocupaba que el vestido se abriera, traté de alejar eso de mi mente, pero no fue posible. Son errores que suceden en competencias tan importantes", admitió.

A pesar de lo ocurrido, Suheyn dejó en claro que no culpa al diseño ni a los nervios por el resultado y expresó sentirse satisfecha con su desempeño en el concurso.