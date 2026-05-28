Destacando en su primera pasarela del Miss Grand International All Stars, Suheyn Cipriani impactó al despojarse de su maquillaje, con un puntaje del jurado que encendió las redes.

Suheyn Cipriani está en boca de todos en el Miss Grand International All Stars en Tailandia. El 27 de mayo, sorprendió como una de las favoritas al lucir un elegante vestido rojo en la apertura. Sin embargo, el reto 'cara lavada', que exigía a todas las participantes quitarse el maquillaje, dejó a muchos boquiabiertos. ¿Cómo fue su evaluación?

Retiro completo del maquillaje a Suheyn Cipriani en concurso Miss Grand y jurado sorprende con calificación

Suheyn Cipriani se posiciona como una de las candidatas favoritas en el Miss Grand International All Stars, evento que se desarrolla en Tailandia y que coronará a una nueva reina el 30 de mayo.

En la ronda preliminar, la representante peruana impresionó con su vestido rojo y seguridad, obteniendo calificaciones por encima de 9, consolidándose como una de las mejores.

No obstante, la alegría cambió cuando las participantes enfrentaron el desafío 'cara lavada', desfilando sin maquillaje. Esto marca una diferencia en los típicos concursos de belleza, donde la apariencia se perfecciona gracias a expertos.

Con espejo en mano, Suheyn removió todo rastro de maquillaje y desfiló con un vestido plateado transparente. Las cámaras se enfocaron en los rostros de las concursantes para percibir su belleza natural.

A pesar de estar sin maquillaje, mantenía largas pestañas y cejas definidas. Sonriente y fiel a su estilo, desfiló con gestos expresivos de brazos. Sin embargo, el inesperado puntaje impactó en redes.

Retiran TODO el maquillaje a Suheyn Cipriani en plena pasarela del Miss Grand

Esta vez, sus puntajes variaron, con un miembro del jurado calificándola con un 5, uno de los más bajos, mientras que otros le dieron un 8, 9 y hasta un 10.

La graduación causó revuelo en redes, donde peruanos defendieron que Suheyn brilló sin maquillaje.

Vanesa Pulgarín, Miss Grand Internacional All Star

De igual manera, cuestionaron las notas de Vanessa Pulgarín de Colombia, que recibió 10. Los usuarios en línea tacharon el resultado de 'descarado' y sugirieron que hubo manipulación para beneficiar a la otra participante.