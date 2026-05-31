Corte de agua programado para el 1 de junio: distritos y horarios según Sedapal

Sedapal avisa sobre una interrupción del servicio de agua el 1 de junio en Lima durante más de 12 horas: verifica las áreas afectadas y los horarios de restablecimiento.

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado un corte planificado de agua que afectará varias zonas de Lima Metropolitana este lunes 1 de junio, comenzando desde horas de la mañana.

    Mediante su canal de WhatsApp, la institución indicó que la suspensión es temporal y responde a labores de mantenimiento destinadas a asegurar la continuidad y calidad del servicio.

    Programación de corte de agua para el lunes 1 de junio por Sedapal

    Ate

    • Horario: 8.00 a. m. hasta 8.00 p. m.
    • Zonas incluidas: A. H. Huaycán zona G, A. H. Huaycán zona K, A. H. Huaycán zona I, A. H. Huaycán zona J, Franja Comercial, A. H. Huaycán zona R (R-H3 UCV206D R-D 8.9), A. H. Huaycán zona R (R-P4 205F), A. H. 12 de Agosto CR-292, A. H. Huaycán zona V-X R-D8.9, UCV Talleres 30 de Abril R-H2 158C sector II, A. H. Huaycán zona M.
    • Horario: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
    • Zonas afectadas: A. H. Monterrey zona A, Asoc. 8 de Enero, Asoc. Señor de los Milagros Cerro Candela R-2, A. H. Señor de Muruhuay, Asoc. Evangélica Pentecostal, A. H. Amauta zona A CR-428, A. H. Señor de la Justicia, Asoc. Viv. El Paraíso, A. H. El Amauta zona B R-4, A. H. Los Triunfadores, A. H. Inmaculada Concepción, A. H. Los Artesanos, Comunidad Campesina de Collanac R-3, A. H. Los Alisos.
    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: A. H. José Carlos Mariátegui, Agru. Arenal Alto, Coop. La Sagrada Familia, A. H. Arenal de Canto Grande, A. H. Juan Pablo II etapa 1, A. H. Arenal Alto Canto Grande, A. H. Señor de los Milagros II, A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector 5 de Julio, AF Perú Posible, AF Las Casuarinas de Jicamarca, A. H. Corazón de Jesús, PI Los Ángeles Sector Keiko Sofía Fujimori, A. H. Proy. Int. Los Ángeles Sector Cerro Los Pinos, A. H. Cerrito La Libertad, A. H. Nueva Vida zona A, San Francisco de Asís, Agru. Nstra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, 30 de Agosto, AF Los Nogales, Agru. César Vallejo II, Agru. 9 de Febrero, A. H. 1 de Setiembre, A. H. César Vallejo, A. H. Nueva Vida sector B, A. H. Nueva Vida sector B (Agru. Lomas), AF Villa Nuevo Horizonte, Agru. Sagrado Corazón de Jesús.
    • Hora prevista: 9 a. m. - 10 p. m.
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

