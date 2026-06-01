Roberto Sánchez presenta NUEVO PLAN DE GOBIERNO consensuado con cuatro agrupaciones políticas: ¿Qué cambió?

Roberto Sánchez revela un programa de gobierno configurado con el consenso de diversas organizaciones políticas. Esta propuesta, desarrollada por un equipo de 124 personas , busca reformar áreas clave como economía, seguridad, institucionalidad, salud y educación.

Roberto Sánchez dio a conocer su nuevo plan de gobierno para el período 2026-2031 este domingo. El proyecto fue realizado en colaboración con representantes de Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, Partido Cívico Obras, Primero la Gente y la Plataforma por la Democracia. En el evento, también fueron presentados oficialmente los 124 miembros del equipo técnico.

Durante su discurso, Sánchez manifestó que este planteamiento pretende servir como hoja de ruta común para las diferentes fuerzas políticas que lo apoyan. "Este es el programa con el que gobernaremos. Hemos configurado el plan de gobierno de una segunda vuelta para Perú bajo un nuevo pacto social", afirmó a los miembros de su equipo y dirigentes involucrados.

El candidato además afirmó que su proyecto político defiende los valores democráticos. "Creemos en la paz, la vida y la democracia", dijo. Asimismo, mencionó que un gobierno suyo propondría "restaurar la democracia, la justicia, el progreso y el desarrollo" para el país.

El documento incluye propuestas de diversos planes de gobierno que participaron en la primera vuelta electoral. Se destacan el "Plan de Gobierno 2026-2031" de Ahora Nación, el programa del Partido Cívico Obras, iniciativas de Primero la Gente, el Plan para la Patria de la Alianza Electoral Venceremos y el "Compromiso Urgente por el Perú" de la Plataforma por la Democracia.

Una propuesta construida desde cinco agrupaciones

El plan de gobierno de Roberto Sánchez agrupa ideas de organizaciones que han decidido apoyar su candidatura en la segunda vuelta. Su intención es establecer un pacto político más amplio que el propuesto inicialmente por Juntos por el Perú.

Según la versión final del documento, se han incorporado contribuciones que cubren aspectos institucionales, económicos, sociales y de seguridad ciudadana, así como temas de infraestructura, medio ambiente, descentralización y política exterior.

El texto identifica cuatro problemas clave que enfrenta el país: desigualdad, corrupción, criminalidad y abuso de poder. A partir de esto, sugiere una serie de reformas para abordar dichos desafíos en diferentes áreas del Estado.

Principales propuestas en el documento

Entre las medidas destacadas, se incluye el fomento de un proceso para impulsar una nueva Constitución mediante métodos democráticos y participativos, permitiendo que la población decida si procede por medio de una reforma integral o una asamblea constituyente.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la propuesta incluye la eliminación de leyes que favorecen al crimen organizado, una reforma estructural de la Policía Nacional y la creación de un comando unificado contra las organizaciones criminales. También propone fortalecer la inteligencia policial y crear cinco nuevas megacárceles.