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Gianella Marquina anuncia una nueva etapa en su vida y conmueve a todos: "Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso"

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, anunció que está embarazada y emocionó a sus seguidores con un tierno mensaje en redes.

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    Gianella Marquina anuncia una nueva etapa en su vida y conmueve a todos: "Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso"
    Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, anunció emocionada su embarazo. | Composición Wapa
    Gianella Marquina anuncia una nueva etapa en su vida y conmueve a todos: "Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso"

    Gianella Marquina sorprendió a sus seguidores con una noticia muy especial. La hija mayor de Melissa Klug anunció este domingo 31 de mayo que está embarazada y que pronto se convertirá en mamá por primera vez.

    La joven abogada compartió la revelación a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje sobre esta nueva etapa que vivirá junto a su pareja. Con esta noticia, la popular ‘Blanca de Chucuito’ volverá a convertirse en abuela.

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    “Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, escribió.

    Gianella no ocultó la emoción que siente por la llegada de su primer hijo. En su publicación, también reconoció que este proceso ha estado acompañado de ilusión, cambios y temores propios de la maternidad.

    Gianella Marquina es la única hija de Melissa Klug con carrera profesional.
    Gianella Marquina es la única hija de Melissa Klug con carrera profesional.

    “Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses, realmente ha sido de locos pero en el sentido más bonito”, añadió.

    Finalmente, la influencer expresó su gratitud por este momento y aseguró que espera con mucho amor la llegada de su bebé.

    “Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los Ángeles y mi Angelita, que estoy segura que me lo envió con muchísimo amor”, finalizó.

    Melissa Klug expresó su felicidad ante el anuncio.
    Melissa Klug expresó su felicidad ante el anuncio.

    El anuncio de Gianella Marquina paralizó las redes

    El anuncio de Gianella Marquina no tardó en generar una ola de reacciones entre sus seguidores, familiares y amigos cercanos. Muchos usuarios celebraron la noticia y le enviaron mensajes de cariño por esta nueva etapa.

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    La publicación se llenó rápidamente de comentarios de sorpresa y felicitación, pues la hija de Melissa Klug había mantenido su embarazo en reserva durante los primeros meses.

    La joven compartió la feliz noticia.
    La joven compartió la feliz noticia.

    “No te creoooooooooo!! Amoooooo”, “Que hermosa noticia! Mil bendiciones en esta nueva etapa”, “me mueroooo que lindo amiga felicidades” o “Omg! Felicidades”, fueron algunos comentarios.

    Con esta noticia, Gianella inicia una etapa completamente nueva en su vida personal, mientras Melissa Klug suma un nuevo motivo de felicidad familiar al convertirse nuevamente en abuela.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gianella Marquina anuncia una nueva etapa en su vida y conmueve a todos: "Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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