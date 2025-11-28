Gianella Marquina , hija mayor de Melissa Klug, compartió con sus seguidores que iniciará un importante proceso a sus 26 años.

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con una noticia muy especial. A sus 26 años, la joven compartió la imagen de su ecografía y anunció que comenzará un importante procedimiento médico, un paso clave que le permitirá organizar su futuro de manera más consciente. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, mostrando apoyo y felicitaciones por esta etapa significativa en su vida.

Gianella Marquina muestra ecografía y revela gran noticia

A través de Instagram, la abogada Gianella Marquina sorprendió a sus seguidores al publicar la fotografía de una ecografía realizada en un centro especializado en fertilidad. En su post, la hija de Melissa Klug y Raúl Marquina anunció que pronto comenzará el proceso de congelación de óvulos, con el fin de planificar su futuro y tener mayor control sobre su maternidad.

“Mis ovarios llenitos. Ya no falta nada para congelar mis óvulos”, escribió junto a la imagen tomada en el centro de fertilidad. Aunque llevaba meses preparando este procedimiento, explicó que primero debía someterse a diversas evaluaciones médicas para evaluar la salud de sus óvulos. Tras recibir los resultados, finalmente confirmó que iniciará oficialmente la congelación.

Gianella Marquina es contratada en prestigioso estudio de abogados

Gianella Marquina, egresada de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), comenzó su carrera en la firma en febrero de 2022 como practicante preprofesional. Tras concluir esta etapa en agosto de 2023 y finalizar sus estudios universitarios, confirmó su contratación como abogada a tiempo completo mediante una fotografía que también compartió su madre.