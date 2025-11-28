Hija mayor de Melissa Klug sorprende al mostrar ecografía y dar importante noticia: “Ya no falta nada…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con una noticia muy especial. A sus 26 años, la joven compartió la imagen de su ecografía y anunció que comenzará un importante procedimiento médico, un paso clave que le permitirá organizar su futuro de manera más consciente. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, mostrando apoyo y felicitaciones por esta etapa significativa en su vida.
LEER MÁS: Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”
Gianella Marquina muestra ecografía y revela gran noticia
A través de Instagram, la abogada Gianella Marquina sorprendió a sus seguidores al publicar la fotografía de una ecografía realizada en un centro especializado en fertilidad. En su post, la hija de Melissa Klug y Raúl Marquina anunció que pronto comenzará el proceso de congelación de óvulos, con el fin de planificar su futuro y tener mayor control sobre su maternidad.
“Mis ovarios llenitos. Ya no falta nada para congelar mis óvulos”, escribió junto a la imagen tomada en el centro de fertilidad. Aunque llevaba meses preparando este procedimiento, explicó que primero debía someterse a diversas evaluaciones médicas para evaluar la salud de sus óvulos. Tras recibir los resultados, finalmente confirmó que iniciará oficialmente la congelación.
TAMBIÉN LEER: Magaly Medina arremete contra la Chola Chabuca por entrevista a Melissa y Jesús Barco: “Es la incondicional de los tramposos”
Gianella Marquina es contratada en prestigioso estudio de abogados
Gianella Marquina, egresada de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), comenzó su carrera en la firma en febrero de 2022 como practicante preprofesional. Tras concluir esta etapa en agosto de 2023 y finalizar sus estudios universitarios, confirmó su contratación como abogada a tiempo completo mediante una fotografía que también compartió su madre.
Al enterarse, Melissa Klug expresó su alegría en Instagram: "Siempre serás la mejor en todo, te amo. Todos los éxitos del mundo para ti, mi vida hermosa", escribió la conocida 'Blanca de Chucuito'.