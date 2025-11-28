Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

Hija mayor de Melissa Klug sorprende al mostrar ecografía y dar importante noticia: “Ya no falta nada…”

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, compartió con sus seguidores que iniciará un importante proceso a sus 26 años.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija mayor de Melissa Klug sorprende al mostrar ecografía y dar importante noticia: “Ya no falta nada…”
    Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, anuncia que inició proceso para congelar óvulos. | Composición Wapa | Instagram
    Hija mayor de Melissa Klug sorprende al mostrar ecografía y dar importante noticia: “Ya no falta nada…”

    Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con una noticia muy especial. A sus 26 años, la joven compartió la imagen de su ecografía y anunció que comenzará un importante procedimiento médico, un paso clave que le permitirá organizar su futuro de manera más consciente. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, mostrando apoyo y felicitaciones por esta etapa significativa en su vida.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    Gianella Marquina muestra ecografía y revela gran noticia

    A través de Instagram, la abogada Gianella Marquina sorprendió a sus seguidores al publicar la fotografía de una ecografía realizada en un centro especializado en fertilidad. En su post, la hija de Melissa Klug y Raúl Marquina anunció que pronto comenzará el proceso de congelación de óvulos, con el fin de planificar su futuro y tener mayor control sobre su maternidad.

    wapa.pe

    Mis ovarios llenitos. Ya no falta nada para congelar mis óvulos”, escribió junto a la imagen tomada en el centro de fertilidad. Aunque llevaba meses preparando este procedimiento, explicó que primero debía someterse a diversas evaluaciones médicas para evaluar la salud de sus óvulos. Tras recibir los resultados, finalmente confirmó que iniciará oficialmente la congelación.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Magaly Medina arremete contra la Chola Chabuca por entrevista a Melissa y Jesús Barco: “Es la incondicional de los tramposos”

    Gianella Marquina es contratada en prestigioso estudio de abogados

    Gianella Marquina, egresada de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), comenzó su carrera en la firma en febrero de 2022 como practicante preprofesional. Tras concluir esta etapa en agosto de 2023 y finalizar sus estudios universitarios, confirmó su contratación como abogada a tiempo completo mediante una fotografía que también compartió su madre.

    Al enterarse, Melissa Klug expresó su alegría en Instagram: "Siempre serás la mejor en todo, te amo. Todos los éxitos del mundo para ti, mi vida hermosa", escribió la conocida 'Blanca de Chucuito'.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija mayor de Melissa Klug sorprende al mostrar ecografía y dar importante noticia: “Ya no falta nada…”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    Ethel Pozo QUIEBRA SU SILENCIO tras ser vinculada en AMORÍO CLANDESTINO con Yaco: "Cualquier Persona..."

    Angie Arizaga anuncia que está ‘en la dulce espera’ de su segundo bebé tras revelar su ruptura con Jota Benz: “Mi hijito…”

    Angie Arizaga contó SI ACABÓ su relación con Jota Benz tras ser VISTO con ‘Majo con Sabor’: “Igual que…”

    Productor de ‘América Hoy’ deja en shock con su salida y deja DESGARRADOR MENSAJE: “No es nada fácil”

    Lo más vistos en Farándula

    Valentino Palacios SE QUIEBRA al aparecer INFLAMADO generando preocupación entre sus seguidores

    Renato Rossini dedicó SENTIDO mensaje de despedida a Guillermo Rossini por su partida y reveló qué lo une: “Hasta siempre…”

    ATENCIÓN | Carlos Vílchez fue captado CARIÑOSO con una mujer en su auto y usuarios SE VUELVEN LOCOS: "Cayó una leyenda"

    Cantantes de Corazón Serrano encaran a conductor ecuatoriano por incómodas preguntas: "Muy morbosa, la verdad"

    Natalie Vértiz festeja con emoción que su nana lograra la visa y confirma su viaje al extranjero: “Habemus vacaciones”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;