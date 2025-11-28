Wapa.pe
Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

Magaly Medina arremete contra la Chola Chabuca por entrevista a Melissa y Jesús Barco: “Es la incondicional de los tramposos”

La presentadora no dudó en lanzar una fuerte observación contra el programa de Ernesto Pimentel, asegurando que este formato termina funcionando como un “escudo” para ciertos personajes de la farándula y esquiva cualquier pregunta incómoda relacionada con asuntos polémicos.

    Magaly Medina arremete contra la Chola Chabuca por entrevista a Melissa y Jesús Barco: “Es la incondicional de los tramposos”
    La tensión mediática volvió a encenderse luego de que Magaly Medina cuestionara duramente la reciente entrevista que La Chola Chabuca —personaje interpretado por Ernesto Pimentel— realizó a Melissa Klug y Jesús Barco en el programa Esta Noche. Para la conductora de Magaly TV, La Firme, este tipo de espacios ofrecen un escenario indulgente donde las figuras del espectáculo pueden hablar sin ser confrontadas.

    Durante la emisión del 27 de noviembre, Medina fue tajante en su crítica: “Melissa Klug y el Barco se sentaron en el programa de La Chola, donde ustedes ya saben que uno va a contar la historia, que a uno le da la gana y la Chola nunca lo va a cuestionar”, afirmó, insistiendo en que la entrevista carece de rigor.

    Su comentario no quedó ahí. En tono irónico, agregó: “Claro, uno va, se sienta y le dice el cuento que ella quiere. La Chola Chabuca es la esposa perfecta. Tú te vas, le dices lo que sea y te lo va a creer. Es la incondicional de todos los tramposazos, los sinvergüenzones de la farándula, los adictos de la farándula, los alcohólicos de la farándula, los golpeadores de la farándula. Ella los ama a todos, los quiere a todos, los blanquea a todos”.

    Con estas declaraciones, Medina reabrió una discusión ya conocida: la línea editorial de Pimentel y el tono amigable con el que recibe a personajes envueltos en escándalos.

    Melissa Klug regresa a televisión para hablar “sin filtros” sobre su relación

    La entrevista creada por Esta Noche marcó la primera aparición conjunta de Melissa Klug y Jesús Barco en televisión nacional, luego de la polémica que rodeó al futbolista tras el ampay. El adelanto del programa promete revelar cómo la pareja enfrenta la etapa de reconciliación y qué ha cambiado tras las tensiones mediáticas.

    Klug, decidida a abrir su intimidad, llegó al set con la intención de poner claridad en su situación actual. Allí contó el proceso emocional que ha atravesado y habló de las cirugías estéticas a las que se sometió en los últimos meses, como lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y luxación de costillas. Sobre su nueva imagen, afirmó: “Me siento feliz y renovada”, explicando que el look fue inspirado en la cantante mexicana Thalía.

    La participación de Barco fue clave en la conversación. En un momento del adelanto, Klug rompió en llanto al recordar lo vivido tras el ampay y reconoció que la herida aún no cierra del todo: “Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado”, declaró, dejando en claro que la relación aún está en proceso de reconstrucción.

    Expectativa por lo que revelarán este sábado

    El encuentro entre Klug y Barco con La Chola Chabuca se emitirá este sábado por América Televisión, en un episodio que ya está generando debate incluso antes de su estreno. El público espera escuchar el “mea culpa” del futbolista y conocer los detalles que, hasta ahora, ambos habían evitado comentar ante cámaras.

    Esta entrega promete convertirse en uno de los programas más comentados de la semana, especialmente tras las duras críticas de Magaly Medina, que han multiplicado la expectativa sobre lo que realmente se verá en pantalla.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

