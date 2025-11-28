Ethel Pozo QUIEBRA SU SILENCIO tras ser vinculada en AMORÍO CLANDESTINO con Yaco: "Cualquier Persona..."

Tras la revelación hecha en el podcast Good Floro , donde se insinuó que la hija de una reconocida figura de televisión tendría un romance con un colega en los camerinos, los usuarios apuntaron directamente a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi se han visto envueltos en la polémica después de que en el podcast Good Floro se revelara que la hija de una destacada figura televisiva y su compañero —quien estaría casado— habrían mantenido un romance secreto en los camerinos.

Tras ello, muchos usuarios señalaron directamente a la hija de Gisela Valcárcel y al esposo de Natalie Vértiz. ¿Cómo respondió Pozo frente a las acusaciones?

Acusan a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi de un supuesto amorío clandestino y ella rompe su silencio

El espacio Good Floro se viralizó al difundir la historia contada por una usuaria que, según dijo, sería sobrina de un trabajador de un canal importante. Ella aseguró que la hija de una reconocida conductora y un colega de trabajo —quien además tendría un matrimonio— habrían sostenido una relación sentimental oculta.

Según el testimonio, ambos habrían aprovechado su cercanía en los camerinos, donde incluso parte del equipo de producción habría contribuido a cubrirlos. La denunciante afirmó también que la esposa del conductor involucrado llegó a descubrir el presunto romance y tomó la decisión de terminar su matrimonio; aunque más adelante lo habría perdonado con la condición de cortar toda comunicación con la presentadora mencionada.

Después de que el video circulara en redes, los internautas empezaron a lanzar nombres, poniendo en la mira a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes conducen juntos Mi mamá cocina mejor que la tuya. Las sospechas crecieron aún más porque, tiempo atrás, se comentó que el exguerrero estuvo cerca de perder su matrimonio con Natalie Vértiz por motivos que no se hicieron públicos, aunque hasta la fecha nada de esto ha sido comprobado.

Ethel Pozo

Frente a las especulaciones, Ethel Pozo fue consultada por el tema a través de redes sociales y decidió responder sin rodeos a una usuaria que le preguntó directamente por su relación con Yaco Eskenazi.