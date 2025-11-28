Productor de ‘América Hoy’ deja en shock con su salida y deja DESGARRADOR MENSAJE: “No es nada fácil”

Armando Tafur , productor de América Hoy, sorprendió a todos al revelar que deja el magazine matutino de Gisela Valcárcel y acompañó el anuncio con un emotivo y doloroso mensaje de despedida.

A tres meses de que Gisela Valcárcel renunciara temporalmente a América Televisión tras presuntamente haber sido impedida de ingresar al canal, Armando Tafur, productor de América Hoy, comunicó su dimisión durante la mañana de este viernes 28 de noviembre, poco antes de que iniciara la última edición del programa. ¿Qué fue lo que les dijo a los conductores?

Productor de 'América Hoy' anuncia su salida repentina y envía conmovedor mensaje final

En medio de especulaciones sobre un posible salto de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión y la retirada de su productora de América TV, América Hoy, Armando Tafur generó sorpresa al confirmar su salida este viernes 28 de noviembre, antes del inicio del espacio matutino.

La noticia tomó a todos desprevenidos, pues el productor decidió no esperar al inicio del programa para comunicar su decisión y compartió un mensaje profundamente emotivo dirigido a los conductores, a quienes comenzó a liderar durante la pandemia del coronavirus, etapa que cambió su vida profesional.

“Hasta pronto querido América Hoy! Han pasado mas de 5 años desde que llegué a producirte allá por el 2020, en medio de una pandemia que no dejaba tregua, sin embargo las cosas se dieron y acepté el reto de sacar adelante un programa que necesitaba adaptarse a esos tiempos locos que esperemos nunca vuelvan... Sin darme cuenta pasaron mas de 5 años y hoy toca despedirse”, inició, recordando además diversos sucesos políticos que marcaron la agenda, como el cambio de presidente y la elección del ‘papa peruano’.

Armando también dedicó palabras a los actuales presentadores y a todos quienes pasaron por el programa, aunque un detalle llamó la atención: pese a mencionar a Gisela Valcárcel como “Gise”, no la etiquetó como sí lo hizo con los demás.

“Gracias Gise por sacarme de mi encierro pandémico hace mas de 5 años y proponerme hacer este programa, que lujo poder trabajar tanto tiempo en lo que nos gusta y apasiona. Gracias a todos los animadores que pasaron por mi dirección, Ethel Pozo. Tantas conversas y discusiones defendiendo tu posición y convicciones. Eso te hace tan importante en el equipo, gracias por tu amistad de tantos años. Gracias Janer Barboza por tu coraje y experiencia. Sabes como pisar y agarrar al caballo cuando se necesitaba. Eres una grande. Mi querido Edson Dávila mi voz en el programa, nunca dejes de ser auténtico , noble y generoso. Tu talento te llevará mas lejos”, añadió. También expresó su gratitud hacia Brunella Horna, Melissa Paredes y todos los miembros del equipo de producción.