La reciente reacción de Mario Irivarren ante la actitud distante de Paolo Guerrero no solo generó conversación en redes sociales, sino que también abrió un nuevo episodio en la relación mediática que ambos han tratado de mantener en segundo plano durante años.

Pese a que comparten un pasado relacionado con Alondra García Miró —un hecho que inevitablemente generó separación entre ellos—, Mario decidió tomarse con humor el momento protagonizado por el delantero de Alianza Lima. En un informe de ‘América Hoy’, se mostró al futbolista notablemente incómodo cuando una reportera le preguntó si aceptaría la invitación para asistir al podcast ‘La Manada’, conducido por el exchico reality.

Las cámaras registraron con precisión el instante en el que el ‘Depredador’ escuchó la consulta y, mostrando cierta molestia, evitó profundizar en el asunto. Esa respuesta breve y distante provocó una serie de reacciones que iban desde la duda hasta la especulación. No obstante, Mario optó por un enfoque totalmente diferente: en vez de tomárselo a mal o interpretar la escena de manera personal, se mostró irónico, relajado e incluso juguetón, como si el gesto del deportista no fuera un rechazo, sino una contestación inesperada.

¿Qué comentó Mario Irivarren sobre Paolo Guerrero?

Desde su propio espacio en el podcast, donde se mueve con naturalidad, Mario decidió pronunciarse. Con una mezcla de picardía y camaradería, señaló que era lógico que Paolo no tuviera claro a qué se referían. Lo expresó de manera espontánea: “Si lo agarran así de frío, no sabe. No todo el mundo está pegadísimo y conectadísimo al stream...”. La frase, con una sutil carga irónica, reflejó tanto humor como empatía hacia el ritmo de vida del atacante, quien no necesariamente está al tanto del constante movimiento del mundo digital.

El conductor mantuvo una postura relajada durante toda la conversación, buscando restarle dramatismo al video viral. Para él, el propósito de ‘La Manada’ siempre ha sido generar momentos sinceros y naturales con los invitados, sin presiones ni incomodidades. Recordó que Paolo vive en un entorno completamente distinto, marcado por la disciplina deportiva, la exposición pública y la exigencia de los hinchas, por lo que una pregunta improvisada en plena calle no tendría por qué recibir una reacción cálida.

No obstante, lo que más llamó la atención fue el comentario que hizo después, cuando entre risas imaginó un escenario que, aunque complicado, dejó abierto: la posibilidad de un encuentro con Paolo. Con su estilo despreocupado, afirmó: “Jajaja. Bueno sí, lo veo medio difícil. Está medio complicado”, admitiendo que la visita del delantero al podcast no sería fácil. Sin embargo, enseguida adoptó un tono más esperanzador, casi como si se tratara de un objetivo a futuro: “Lo vamos a lograr. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Primero, Farfán y Mario. ¿Qué se viene? Mario y Paolo y ese abrazo”.

Mario Irivarren mantiene viva la expectativa de un acercamiento

Esa expresión, “ese abrazo”, bastó para despertar la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a debatir si realmente podría darse un reencuentro público entre ambos, pese a los años de distancia, silencio y rumores. Para Mario, la idea parece más simbólica que concreta; representa la posibilidad de dejar atrás tensiones pasadas, reírse de lo ocurrido y mostrarse dispuesto —al menos en público— a un gesto cordial.

La atención sobre el tema continuó. Al día siguiente, un equipo de “América Hoy” volvió a interceptar a Mario a la salida de las instalaciones de La Manada. La reportera fue directa, consciente de la viralidad del asunto: “Ayer le dijimos a Paolo de la invitación que le habías hecho, Mario, y él parece como que no te registraba, ¿has visto la reacción de Paolo?”.