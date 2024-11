Susy Díaz no miraría con buenos ojos las decisiones que toma su hija Flor Polo, tras participar en un concurso de belleza. La exvedette no se guardó nada y reveló por qué no apoya que su única hija se encuentre explorando nuevos terrenos al ser una de las concursantes del ‘Miss Mundo Latina Perú’, pero esto no sería todo, pues la excongresista cuestionaría a Florcita por seguir viviendo en su casa. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos todo.

Susy Díaz cuestiona a su hija Flor Polo ¿Qué le dijo?

Susy Díaz fue invitada al programa ‘América Hoy’ donde criticó que su hija Flor Polo se esté dedicando a participar en el certamen de belleza, pues esto la está obligando a no cumplir con los contratos laborales que se le presentan.

“La absorben bastante, todos los días está dejando sus trabajos porque ella es imagen de marcas y me dan la queja a mí porque pidió permiso para estar en eso”, sostuvo en un inicio la cantante y humorista.

“Mucho tiempo está dedicando a algo que creo que no veo que le sume, no veo que le sume. Ella nunca me hace caso. Este, hay cosas que no aprende, ¿no?”, añadió. Además, esta se quejó de que su hija siga viviendo en su casa y no a ayude a pagar los servicios.

“Hay cosas que no aprende, no la puedo botar de mi casa, no paga alquiler, agua ni luz. Tiene comida para ella y mis nietos, no le falta nada, pero debe pensar con el cerebro”, sentenció.

¿Susy Díaz no asistirá a gala final del Miss Mundo Latina Perú?

La exvedette asistirá a la final del Miss Mundo Latina Perú, aunque resaltó que no será por apoyar a su hija, sino porque le será entregado un premio y por este motivo aceptó ir al evento.

“Nadie me ha invitado, ni mi hija, a un certamen, ni cuándo será no sé a qué hora. Pero ese mismo día, sé que es el 7 porque recién me he enterado, acepté la invitación porque me van a premiar (…) Una amiga de Flor me dijo que estaba vendiendo las entradas. Seguro así se estila porque en otros concursos he visto que también venden le dan a una cantidad de entradas a las candidatas”, sostuvo.