Susy Díaz es una figura popular peruana, conocida no solo por su carrera como artista, sino también por su participación en la política peruana Su personalidad vibrante y carismática la ha llevado a convertirse en un ícono de la cultura pop en Perú . Recientemente, ha ganado atención internacional tras su canción "Vive la vida" ser utilizada por la marca de moda francesa Mugler durante la Semana de la Moda de Parí s, donde se presentó un video que rápidamente se volvió viral en TikTok.

Susy Díaz ha presentado una amplia gama de looks en sus apariciones en televisión y eventos públicos. En esta ocasión, no dudó en seguir mostrando su gran estilo frente a las nuevas tendencias de la moda. Durante una reciente sesión de fotos, la carismática figura peruana optó por deslumbrar con elegantes atuendos, destacando un vestido escotado con manga caída en los brazos y un brillante camisa tipo vestido transparente, que son algunas de las tendencias más destacadas de este año.



Además, Susy sorprendió al público al lucir un piel más natural donde el maquillaje quedo en segundo plano al igual que su habitual peluca rubia, lo que permitió resaltar sus facciones y su verdadero rostro, reflejando el paso del tiempo. Esta elección generó comentarios positivos entre sus seguidores, quienes notaron que, a pesar de su edad, ella mantiene un excelente cuidado de la piel y sigue cautivando con sus atractivos looks.