Dilbert Aguilar multiplica por cero dolor de Jazmín: "Claudia es mi amiga y nadie lo va impedir, ni mi esposa"

El reconocido cantante Dilbert Aguilar se pronunció luego de que su reciente participación en un pódcast junto a su expareja Claudia Portocarrero generara una fuerte reacción por parte de su esposa, Jazmín Gutarra. El artista aseguró que no ha cometido ninguna falta y defendió su decisión de asistir al programa.

“Jazmín no está acostumbrada a la farándula y habla cosas que no tiene que hablar. Solo he ido a un podcast porque Claudia me invitó, hicimos un bailecito para las redes. Claudia es mi hermana, mi amiga de toda una vida y nadie lo va a impedir, ni mi esposa ni mi hermana, tan solo Diosito”, declaró Aguilar, dejando en claro que su vínculo con Portocarrero es únicamente amical y que no permitirá que se lo cuestione por ello.

Sin embargo, Jazmín Gutarra no ocultó su incomodidad al enterarse del encuentro entre su esposo y la exbailarina, y expresó su decepción públicamente.

“Es una falta de respeto lo que ellos me están haciendo. Yo me siento como una mujer burlada. Me falta el respeto, no solo como mujer, sino a la mamá de su hija, porque sabía cómo ella me hizo sentir cuando él estaba a punto de irse, pero ya está, a veces tienen que pasar estas cosas para que abras los ojos”, manifestó en diálogo con América Hoy.

La situación ha desatado una nueva polémica en el mundo del espectáculo, dejando entrever tensiones dentro del entorno familiar del cantante. Mientras tanto, Dilbert insiste en que su accionar no ha tenido mala intención: “No he hecho nada malo al asistir al podcast de Claudia Portocarrero y no soy ningún tramposo”, enfatizó.