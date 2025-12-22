LA MEJOR NOTICIA | Perú arranca 2026 con un FERIADO LARGO de 4 días consecutivos a NIVEL NACIONAL

Enero de 2026 comenzará con la mejor noticia: Un feriado largo de cuatro días seguidos que los peruanos podrán aprovechar. Te contamos todos los detalles.

Perú contará con un feriado largo de cuatro días consecutivos a nivel nacional en enero de 2026, debido a la celebración de los primeros días del Año Nuevo. En esta nota te explicamos todo lo que debes saber sobre este descanso prolongado.

¿Cuáles son los cuatro días del feriado largo en enero de 2026?

Según información publicada en el diario El Peruano, enero tendrá un feriado largo de cuatro días seguidos en todo el país, que se distribuirán de la siguiente manera:

Jueves 01 de enero: feriado nacional

feriado nacional Viernes 02 de enero: día no laborable a nivel nacional para el sector público

día no laborable a nivel nacional para el sector público Sábado 03 de enero: día de descanso para el sector público

día de descanso para el sector público Domingo 04 de enero: día de descanso para el sector público

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Aunque suelen confundirse, el feriado y el día no laborable no significan lo mismo. A continuación, te detallamos sus principales diferencias:

Feriado: es una fecha festiva de alcance nacional en la que los trabajadores del sector público y privado están exonerados de laborar, al igual que los estudiantes, quienes no asisten a clases. Si un trabajador presta servicios durante un feriado, tiene derecho a una remuneración adicional, que generalmente equivale al triple del pago diario, incluso si coincide con un domingo.

Día no laborable: es una medida establecida por el Gobierno y aplica principalmente al sector público. En el sector privado, queda a criterio del empleador otorgar o no el descanso. En caso de que el trabajador labore ese día, no recibe un pago adicional, sino su remuneración habitual. Las horas no trabajadas deberán ser recuperadas dentro de los 10 días siguientes, ya sea mediante horas extras, trabajo en otros días o descontándolas de las vacaciones, según lo determine cada entidad de acuerdo con sus necesidades.

Todos los feriados del 2026