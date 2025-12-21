La Municipalidad del distrito implementará operativos permanentes para asegurar el cumplimiento de las medidas. Las sanciones por infracciones incluirán multas económicas.

Se acercan el Año Nuevo y las autoridades de un municipio de Lima anunciaron estrictas restricciones en sus playas durante estas celebraciones. La prohibición de alcohol, pirotecnia y campamentos en las playas durante las fiestas del fin de año y el verano 2026 fue la medida tomada por la Municipalidad para salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los vecinos. ¿Qué distrito impuso este plan?

¿En qué distrito de Lima se acatarán las restricciones?

El distrito de La Punta es uno de los más solicitados durante el verano, por lo que la Municipalidad Distrital del lugar anunció sus medidas para preservar el orden y evitar cualquier tipo de incidentes en estas fechas, garantizando de esta forma el control en la zona para tranquilidad de los vecinos.

1. Prohibición total del consumo de alcohol

No está permitido beber ni portar bebidas alcohólicas en ninguna zona del litoral. Para asegurar el cumplimiento de esta medida, personal municipal y agentes de serenazgo desplegarán operativos permanentes a lo largo de las playas. Quienes infrinjan la norma serán sancionados con multas económicas, sin excepciones.

2. Restricción inmediata del uso de pirotecnia

Los fuegos artificiales no podrán ser utilizados bajo ninguna circunstancia en espacios públicos del balneario. La decisión responde a la necesidad de proteger la calma de los vecinos y reducir el impacto negativo en las mascotas, altamente sensibles al ruido. “Buscamos resguardar la tranquilidad y el bienestar tanto de las familias como de los animales”, señaló un vocero de la municipalidad. Las penalidades se aplicarán de manera directa a quienes desacaten la disposición.

3. Acampar en la playa queda terminantemente prohibido