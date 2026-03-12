¿Se viene el retiro de aportes de la ONP? Balcázar toma postura ante la expectativa

¿Se viene el retiro de aportes de la ONP? Balcázar toma postura ante la expectativaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La congresista Ariana Orué, integrante de Podemos Perú, viene realizando coordinaciones con el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas para que se analice su iniciativa que plantea permitir el retiro de aportes de la Oficina de Normalización Previsional por un monto de hasta 4 UIT (S/22.000).
En ese contexto, la parlamentaria sostuvo un encuentro con José María Balcázar, a quien presentó una propuesta orientada a que el Gobierno evalúe la aprobación de un decreto de urgencia que otorgue un beneficio económico a los afiliados, como alternativa al ‘retiro’ o devolución de aportes.
PUEDES VER: Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados
¿Cómo se haría el retiro de la ONP?
Según explicó la legisladora, Balcázar habría manifestado que si por él fuera aprobaría las 4 UIT:
- Bono ONP de hasta 4 UIT (S/22.000), dirigido a aportantes con mayor antigüedad y vulnerabilidad económica.
- Bono ONP de hasta 2 UIT (S/11.000), alternativa intermedia que mantendría un impacto fiscal moderado. Esta es la opción que la congresista sugiere que se evalúe con prioridad.
- Bono ONP de hasta 1 UIT (S/5.500), opción base que permitiría atender de manera inmediata la demanda social.
¿Decreto de urgencia de bono ONP?
La congresista Orué también informó que participó en una “reunión decisiva con el Presidente de la República, líderes y representantes de asociaciones del Callao, donde se ha logrado el compromiso formal de respaldar el Retiro de la ONP“. Durante ese encuentro, señaló que presentó argumentos técnicos para sustentar la viabilidad de un Beneficio Previsional Extraordinario que podría favorecer a miles de aportantes.
Asimismo, indicó que existe el compromiso de evaluar su propuesta, la cual plantea que el Ejecutivo emita un decreto de urgencia para implementar una especie de bono ONP.
Durante la reunión, Orué formalizó la presentación de una propuesta de Decreto de Urgencia que contempla un Beneficio Previsional Extraordinario, orientado a brindar apoyo económico tanto a afiliados activos como a quienes ya no realizan aportes en el Sistema Nacional de Pensiones. “Esta propuesta busca otorgar un beneficio extraordinario sin afectar la sostenibilidad del sistema ni el pago de las pensiones vigentes”, aclaró.