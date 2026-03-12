¿Se viene el retiro de aportes de la ONP? Balcázar toma postura ante la expectativa

La congresista Ariana Orué sostuvo un encuentro con J osé María Balcázar y dio a conocer que el legislador expresó su apoyo a que se analice la posibilidad de permitir el retiro de aportes de la ONP .

La congresista Ariana Orué, integrante de Podemos Perú, viene realizando coordinaciones con el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas para que se analice su iniciativa que plantea permitir el retiro de aportes de la Oficina de Normalización Previsional por un monto de hasta 4 UIT (S/22.000).

En ese contexto, la parlamentaria sostuvo un encuentro con José María Balcázar, a quien presentó una propuesta orientada a que el Gobierno evalúe la aprobación de un decreto de urgencia que otorgue un beneficio económico a los afiliados, como alternativa al ‘retiro’ o devolución de aportes.

¿Cómo se haría el retiro de la ONP?

Según explicó la legisladora, Balcázar habría manifestado que si por él fuera aprobaría las 4 UIT:

Bono ONP de hasta 4 UIT (S/22.000) , dirigido a aportantes con mayor antigüedad y vulnerabilidad económica.

, dirigido a aportantes con mayor antigüedad y vulnerabilidad económica. Bono ONP de hasta 2 UIT (S/11.000) , alternativa intermedia que mantendría un impacto fiscal moderado. Esta es la opción que la congresista sugiere que se evalúe con prioridad.

, alternativa intermedia que mantendría un impacto fiscal moderado. Esta es la opción que la congresista sugiere que se evalúe con prioridad. Bono ONP de hasta 1 UIT (S/5.500), opción base que permitiría atender de manera inmediata la demanda social.

¿Decreto de urgencia de bono ONP?

La congresista Orué también informó que participó en una “reunión decisiva con el Presidente de la República, líderes y representantes de asociaciones del Callao, donde se ha logrado el compromiso formal de respaldar el Retiro de la ONP“. Durante ese encuentro, señaló que presentó argumentos técnicos para sustentar la viabilidad de un Beneficio Previsional Extraordinario que podría favorecer a miles de aportantes.

Asimismo, indicó que existe el compromiso de evaluar su propuesta, la cual plantea que el Ejecutivo emita un decreto de urgencia para implementar una especie de bono ONP.