ES OFICIAL | Pensión ONP se paga desde mañana 6 de marzo: Ellos son los PRIMEROS BENEFICIADOS

Los jubilados de la ONP podrán acudir a cobrar sus pensiones de acuerdo con el cronograma establecido según la inicial de sus apellidos. Asimismo, el calendario contempla a los afiliados de los demás regímenes.

Desde este viernes 6 de marzo, los afiliados al Decreto Ley N.° 19990, norma que rige el Sistema Nacional de Pensiones y es administrada por la Oficina de Normalización Previsional, podrán disponer del pago correspondiente al mes en curso.

La entidad precisó que el abono se efectuará de manera escalonada, mediante depósito en cuenta bancaria, tomando en cuenta la letra inicial del apellido paterno. Los beneficiarios podrán retirar el dinero en las agencias del Banco de la Nación o a través de sus canales alternativos.

El cronograma establecido es el siguiente:

Apellidos A-C: viernes 6 de marzo

Apellidos D-L: lunes 9 de marzo

Apellidos M-Q: martes 10 de marzo

Apellidos R-Z: miércoles 11 de marzo

Abono para pago a domicilio: viernes 6 de marzo

Inicio de reparto a domicilio: jueves 12 de marzo

Culminación del pago a domicilio: sábado 21 de marzo

Otras pensiones que paga la ONP

Cabe recordar que las pensiones bajo el Decreto Ley N° 19990 pueden cobrarse mediante depósito en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Interbank, Scotiabank y BanBif, o también bajo la modalidad de entrega a domicilio. Sin embargo, este no es el único régimen que administra la ONP.

En cuanto a los pagos por convenios internacionales, estos se realizarán el viernes 13 de marzo e incluyen a los beneficiarios de la Ley N° 27803.

Para los demás regímenes, el calendario es el siguiente:

Decreto Ley N° 18846:

Abono en cuenta bancaria (Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif): 12 de marzo.

Pago a domicilio: del 16 al 21 de marzo.

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo:

Depósito en cuenta bancaria (Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif): 12 de marzo.

Pago a domicilio: del 16 al 21 de marzo.

Ley N° 30003 (pensionistas pesqueros):

Abono en cuenta bancaria: 12 de marzo.

Pago a domicilio: del 16 al 21 de marzo.

Ley N° 26790 – pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo:

Abono en cuenta bancaria (Banco de la Nación —cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro—, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif): 12 de marzo.

Pago a domicilio: del 16 al 21 de marzo.

Fechas para pensionistas del Decreto Ley 20530

La ONP también se encarga del pago a parte de los jubilados comprendidos en el Decreto Ley N° 20530. Las fechas varían según la entidad pública en la que hayan laborado: