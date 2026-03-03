Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

¿Habrá paro de transportistas este jueves 5 de marzo? Esto es lo ÚLTIMO que ha decidido los Gremios

Conductores y cobradores marcharán al Congreso y Palacio este 5 de marzo tras los asesinatos de trabajadores en Lima y Callao.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Habrá paro de transportistas este jueves 5 de marzo? Esto es lo ÚLTIMO que ha decidido los Gremios
    Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones. | Composición Wapa
    ¿Habrá paro de transportistas este jueves 5 de marzo? Esto es lo ÚLTIMO que ha decidido los Gremios

    Los transportistas de Lima y el Callao anunciaron una movilización para este jueves 5 de marzo en rechazo al avance de las extorsiones que afectan gravemente al sector. La convocatoria fue impulsada por la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), que reúne a más de 100 empresas formales. Según informó RPP, la denominada “marcha hombre-máquina” busca exigir medidas urgentes ante la ola de violencia y asesinatos contra conductores.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Crisis sin GNV: revelan la FECHA EXACTA en que recién se normalizaría el abastecimiento tras días de incertidumbre

    Transportistas exigen aplicar Ley 32490

    El vocero de la ATSUPER, Frank Gómez Santillana, afirmó que la protesta responde a la falta de implementación de la Ley N.° 32490, que contempla medidas preventivas y compensaciones para las familias de conductores asesinados. Señaló que, pese a estar vigente, no se han activado los mecanismos de seguridad ni los apoyos prometidos, lo que mantiene al sector en riesgo frente a mafias de extorsión.

    Además, cuestionó la inoperatividad del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), que —según indicó— no muestra resultados concretos. Para el gremio, la ausencia de acciones efectivas ha permitido que las amenazas y ataques se vuelvan parte de la rutina en rutas y paraderos.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ATENCIÓN | Minem racionará el gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración: conoce aquí los sectores afectados

    Seis conductores víctimas de la violencia en 2026

    Según datos de la Cámara Internacional de Transporte, seis trabajadores del sector han sido asesinados este año en Lima y el Callao en hechos vinculados a extorsiones. Para el gremio, estos casos reflejan la grave situación que enfrentan a diario quienes operan en el transporte público.

    Los representantes advirtieron que, si no se adoptan acciones urgentes, la cifra podría incrementarse. Por ello, no descartan nuevas medidas de protesta si las autoridades no atienden sus reclamos.

    Recorrido y lugares de concentración de la protesta

    La movilización convocada para el jueves 5 de marzo tendrá como puntos finales el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno, ubicados en el Cercado de Lima. Los participantes se reunirán previamente en la plaza 2 de Mayo o en la plaza San Martín, desde donde avanzarán por distintas vías del centro histórico.

    La modalidad denominada “hombre-máquina” contempla la presencia tanto de conductores como de buses en circulación, lo que podría afectar el tránsito durante varias horas. El gremio precisó que la manifestación será pacífica y que su objetivo es llamar la atención sobre una problemática que, sostienen, ha cobrado numerosas vidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Habrá paro de transportistas este jueves 5 de marzo? Esto es lo ÚLTIMO que ha decidido los Gremios
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Abogado de Adrián Villar lo expone al confesar la razón que lo llevó a ATROPELLAR a Lizeth Marzano: “Él sabe que se le va a ..."

    Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa por qué ATROPELLÓ a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

    Sale a la luz último mensaje de Lizeth Marzano antes de ser atropellada

    Atropelló, huyó y evitó la cárcel: el caso de Melisa Gonzáles Gagliuffi que atropelló a tres jóvenes, cinco años después

    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que confirmaría todo: "Dijiste que me..."

    Lo más vistos en Ocio

    ¡SIN AGUA POR HASTA 12 HORAS! Sedapal confirma los distritos que sufrirán el corte masivo del servicio este 3 de marzo

    ¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    DRAMÁTICO GIRO | Abogado de Adrián Villar sacude el caso al afirmar que su defendido merece "sentencia condenatoria"

    Notario pone contra las cuerdas a la DEFENSA de Marisel Linares al asegurar que el sello que la avala es falso

    Confirman CORTE DE LUZ este 4 de marzo por hasta 8 HORAS: consulta aquí si tu zona será afectada

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;