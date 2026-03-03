Conductores y cobradores marcharán al Congreso y Palacio este 5 de marzo tras los asesinatos de trabajadores en Lima y Callao.

Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones. | Composición Wapa

Los transportistas de Lima y el Callao anunciaron una movilización para este jueves 5 de marzo en rechazo al avance de las extorsiones que afectan gravemente al sector. La convocatoria fue impulsada por la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), que reúne a más de 100 empresas formales. Según informó RPP, la denominada “marcha hombre-máquina” busca exigir medidas urgentes ante la ola de violencia y asesinatos contra conductores.

Transportistas exigen aplicar Ley 32490

El vocero de la ATSUPER, Frank Gómez Santillana, afirmó que la protesta responde a la falta de implementación de la Ley N.° 32490, que contempla medidas preventivas y compensaciones para las familias de conductores asesinados. Señaló que, pese a estar vigente, no se han activado los mecanismos de seguridad ni los apoyos prometidos, lo que mantiene al sector en riesgo frente a mafias de extorsión.

Además, cuestionó la inoperatividad del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), que —según indicó— no muestra resultados concretos. Para el gremio, la ausencia de acciones efectivas ha permitido que las amenazas y ataques se vuelvan parte de la rutina en rutas y paraderos.

Seis conductores víctimas de la violencia en 2026

Según datos de la Cámara Internacional de Transporte, seis trabajadores del sector han sido asesinados este año en Lima y el Callao en hechos vinculados a extorsiones. Para el gremio, estos casos reflejan la grave situación que enfrentan a diario quienes operan en el transporte público.

Los representantes advirtieron que, si no se adoptan acciones urgentes, la cifra podría incrementarse. Por ello, no descartan nuevas medidas de protesta si las autoridades no atienden sus reclamos.

Recorrido y lugares de concentración de la protesta

La movilización convocada para el jueves 5 de marzo tendrá como puntos finales el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno, ubicados en el Cercado de Lima. Los participantes se reunirán previamente en la plaza 2 de Mayo o en la plaza San Martín, desde donde avanzarán por distintas vías del centro histórico.