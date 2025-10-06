Policía exige viaje gratis, llama a siete agentes y detienen a chofer: pasajeros registran todo en video

Un nuevo incidente en Lima genera polémica y se vuelve viral en TikTok : policía exige viaje gratis para toda su familia en bus, detiene unidad y desata debate sobre abuso de autoridad y pase libre en transporte público.

Un reciente incidente en una avenida céntrica de Lima ha desatado la polémica tras la intervención de una policía, quien junto a su esposo e hijo se negó a pagar su pasaje en un bus, alegando derecho a viajar gratis. El caso, que se viralizó en redes bajo el nombre “Lady 2 soles”, ha generado un intenso debate sobre abuso de autoridad y el uso del pase libre de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El momento que desató la polémica

Las imágenes difundidas muestran a la suboficial Teresa Cuba Lara subiendo al bus vestida de civil y mostrando su placa para justificar la gratuidad. Sin embargo, el conductor indicó que el beneficio solo aplicaba para ella, no para sus acompañantes. La respuesta de la policía fue insistir en el viaje gratuito para toda su familia.

“La mujer policía se negó a pagar su pasaje tras subir a un bus junto a su esposo e hijo, exigiendo que los lleven gratis”, relataron varios pasajeros en videos publicados en redes.

Tras varios minutos de discusión, la agente llamó a sus colegas de la Unidad de Tránsito, quienes llegaron en siete motos para intervenir el bus. La unidad permaneció detenida más de 30 minutos, provocando malestar entre los pasajeros, y el conductor fue llevado a la comisaría de Monserrate, donde se le levantó un acta por presuntos delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Posibles sanciones legales para la suboficial

Abogados consultados indican que Teresa Cuba podría enfrentar hasta tres años de prisión si se confirma que hubo abuso de autoridad, según el artículo 376 del Código Penal. Además, podrían aplicarse cargos por coacción (artículo 151), dado que testigos aseguran que la policía manipuló el timón e impidió el avance del bus, poniendo en riesgo a los pasajeros.

En lo administrativo, la Ley de Régimen Disciplinario de la PNP (Decreto Legislativo 1267) contempla la baja definitiva en casos de inconducta grave, lo que hace que la investigación interna también sea clave.

Debate sobre el pase libre de policías en transporte

Este no es un caso aislado: hace poco, un video mostró a una cobradora exigiendo a un policía que pagara su pasaje, pese a la gratuidad legal. La publicación generó apoyo masivo a la trabajadora: “Es lo justo, maestro”, afirmaba mientras recibía respaldo de los usuarios.

El conflicto se da en un contexto de inseguridad, con choferes y cobradores denunciando amenazas y extorsiones diarias. Voceros del sector subrayan que el beneficio del pase libre, si bien legal, genera molestia en unidades donde los trabajadores arriesgan su vida, por lo que muchos plantean limitarlo exclusivamente a bomberos, cuya labor voluntaria y directa protege vidas.