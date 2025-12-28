La Marina de Guerra del Perú abrió la inscripción al Primer Llamamiento 2026 del Servicio Militar Voluntario para jóvenes de Lima y Callao, vigente hasta el 16 de enero. Conoce aquí todos los detalles.

La Marina de Guerra del Perú anunció la apertura del proceso de inscripción para el Primer Llamamiento 2026 del Servicio Militar Voluntario, dirigido a jóvenes de Lima y Callao interesados en integrarse a la institución naval.

La convocatoria ofrece una formación integral basada en disciplina, valores y capacitación técnica, y estará disponible hasta el 16 de enero de 2026. Los postulantes deberán realizar un registro preliminar virtual y completar posteriormente la entrega de documentos en las sedes establecidas por la institución.

Beneficios del Servicio Militar Voluntario en la Marina de Guerra del Perú

Entre los principales beneficios que brinda el Servicio Militar Voluntario en la Marina de Guerra destacan:

Acceso a capacitación técnica y participación en cursos especializados.

Alimentación, hospedaje y atención médica sin costo durante el tiempo de servicio.

Oportunidad de postular a becas de estudio y convenios con instituciones educativas.

Alternativa de incorporarse de forma permanente a la institución o postular a otras entidades del Estado.

Participación en programas de proyección social y apoyo comunitario.

Constancia de servicio y experiencia válida ante entidades públicas y privadas.

Estas ventajas permiten a los jóvenes adquirir competencias prácticas, ampliar sus oportunidades académicas y laborales, y aportar activamente al desarrollo del país.

Paso a paso para postular al Servicio Militar Voluntario en la Marina

Paso uno: registro en línea

Los aspirantes deben completar el formulario de inscripción virtual disponible en el ENLAFE OFICIAL ://forms.gle/ac43mdBhoqambqGG7. Luego de enviarlo, recibirán un correo de confirmación. La Marina de Guerra evaluará los datos y, de cumplir con los requisitos, se comunicará para continuar el proceso.

Paso dos: descarga y llenado de documentos

Los postulantes deberán descargar e imprimir los formatos de inscripción desde ESTE ENLACE habilitado. Estos deberán completarse en letra imprenta, de manera clara y legible. La correcta presentación de los documentos es indispensable para seguir avanzando.

Paso tres: presentación presencial

Un representante de la Marina de Guerra contactará al postulante para indicar la fecha de presentación en la sede de la avenida Miguel Grau n.º 103, Chucuito – Callao. En esta etapa, deberá presentar la documentación solicitada:

Documento Nacional de Identidad (original y copia)

Dos fotografías tamaño carné con fondo blanco

Constancia de inscripción militar con calificación “Seleccionado” (opcional)

Croquis del domicilio actual

Formatos de inscripción debidamente completados

Copia de certificados de estudios o constancia que acredite, como mínimo, la primaria completa

Para mayor información, la Marina de Guerra puso a disposición el correo jeresemo.reclutamiento@marina.pe y el teléfono 913 825 211, con atención de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.