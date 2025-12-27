¿Eres fonavista? Revisa en este LINK si apareces en la LISTA 22 de devolución 2025 que ya se está pagandoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Comisión Ad Hoc del Fonavi aprobó el Padrón Nacional de Beneficiarios de la Lista 22, dando inicio a un nuevo proceso de devolución de aportes para fonavistas en todo el país.
Este grupo está compuesto por 31,794 exaportantes, sin límite de edad, quienes comenzaron a recibir sus pagos desde el jueves 18 de diciembre de 2025. Los interesados pueden verificar su inclusión y fechas de cobro oficiales.
¿Quiénes forman parte de la Lista 22 del Fonavi?
Este nuevo padrón incluye a fonavistas titulares que no habían cobrado en listas anteriores y cuyas aportaciones fueron debidamente acreditadas por la Secretaría Técnica. Además, el grupo contempla casos prioritarios, como:
- Personas inscritas en el Conadis
- Pensionistas por invalidez de la ONP
- Pacientes con enfermedades graves o terminales debidamente certificadas
Consulta el LINK oficial y verifica si estás en la lista 22
Antes de desplazarse al banco, la Secretaría Técnica recomienda confirmar la inclusión en el padrón para evitar traslados innecesarios. Puede consultar con tu DNI en ESTE LINK.
¿Dónde y cómo cobrar la devolución del Fonavi?
El pago se realiza únicamente en las ventanillas del Banco de la Nación en todo el país. Para recibirlo, los beneficiarios deben:
- Comprobar que figuran en la Lista 22 a través del enlace oficial del Fonavi.
- Acercarse a la agencia del Banco de la Nación más cercana.
- Presentar su DNI vigente.
El banco continúa acreditando los periodos de aportes para incluir a más beneficiarios en futuras listas y garantizar la devolución a quienes aún esperan.