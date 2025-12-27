Verifica si estás en la Lista 22 del Fonavi , consulta el padrón oficial y conoce cuándo podrás cobrar en el Banco de la Nación.

Lista 22 del Fonavi 2025: conoce en esta nota si eres beneficiario y puedes cobrar tu devolución. | Composición Wapa

Lista 22 del Fonavi 2025: conoce en esta nota si eres beneficiario y puedes cobrar tu devolución. | Composición Wapa

La Comisión Ad Hoc del Fonavi aprobó el Padrón Nacional de Beneficiarios de la Lista 22, dando inicio a un nuevo proceso de devolución de aportes para fonavistas en todo el país.

Este grupo está compuesto por 31,794 exaportantes, sin límite de edad, quienes comenzaron a recibir sus pagos desde el jueves 18 de diciembre de 2025. Los interesados pueden verificar su inclusión y fechas de cobro oficiales.

¿Quiénes forman parte de la Lista 22 del Fonavi?

Este nuevo padrón incluye a fonavistas titulares que no habían cobrado en listas anteriores y cuyas aportaciones fueron debidamente acreditadas por la Secretaría Técnica. Además, el grupo contempla casos prioritarios, como:

Personas inscritas en el Conadis

Pensionistas por invalidez de la ONP

Pacientes con enfermedades graves o terminales debidamente certificadas

Consulta el LINK oficial y verifica si estás en la lista 22

Antes de desplazarse al banco, la Secretaría Técnica recomienda confirmar la inclusión en el padrón para evitar traslados innecesarios. Puede consultar con tu DNI en ESTE LINK.

¿Dónde y cómo cobrar la devolución del Fonavi?

El pago se realiza únicamente en las ventanillas del Banco de la Nación en todo el país. Para recibirlo, los beneficiarios deben:

Comprobar que figuran en la Lista 22 a través del enlace oficial del Fonavi. Acercarse a la agencia del Banco de la Nación más cercana. Presentar su DNI vigente.