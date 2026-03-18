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Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdón

Expresentador de América le dio "información" a Magaly Medina acerca de ‘ampay’ de Mario Irivarren y Said Palao

Gerardo.pe y Laura Spoya indicaron que los periodistas que trabajan con Magaly Medina se enteraron de dicho viaje por declaraciones de un extrabajador de América.

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    Expresentador de América le dio "información" a Magaly Medina acerca de ‘ampay’ de Mario Irivarren y Said Palao
    Expresentador de América “LE DIJO” a Magaly Medina acerca de ‘AMPAY’ de Mario Irivarren y Said Palao | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV / América
    Expresentador de América le dio "información" a Magaly Medina acerca de ‘ampay’ de Mario Irivarren y Said Palao

    Laura Spoyay Gerardo Pe, cercanos a Mario Irivarren, se pronunciaron sobre el ampay que involucra al chico reality. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que dejaron entrever cómo el equipo de Magaly Medina habría obtenido información sobre la polémica fiesta en Argentina y qué rol habría tenido un conductor de América Televisión en la filtración.

    ¿Quién habría filtrado la información sobre la fiesta?

    Tras la difusión del ampay que sacudió la farándula local, en redes sociales comenzaron a surgir dudas sobre quién alertó a los ‘urracos’ acerca del evento que se realizaría en Argentina. En medio de estas especulaciones, un usuario recordó que el exconductor de América TV, Mateo Garrido Lecca, ya había mencionado detalles sobre dicha reunión.

    “Acá hay un solo responsable y si nombre es Mateo Garrido Lecca, ya que por él empezaron a hablar de la despedida. Mario dijo cuándo iba a ser la despedida de guerreros y dateó todo a los ‘urracos’”, escribió el cibernauta en un comentario dirigido al programa La Manada.

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    Al leer este mensaje, Laura Spoya no dudó en respaldar esa versión. Además, en el programa digital recordaron declaraciones previas del propio Garrido Lecca, en las que adelantaba lo que ocurriría ese fin de semana: “Este fin de semana, los guerreros se van a llevar a Francisco a su segunda despedida de soltero en Argentina”, se le escucha decir al comediante.

    Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren

    Por otro lado, Onelia Molina utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que su relación con Mario Irivarren llegó a su fin, luego del escándalo generado por el ampay.

    “Con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren. La decisión fue tomada, después de hacerse público hechos cuyas explicaciones sobran”, expresó la chica reality en su comunicado.

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Expresentador de América le dio "información" a Magaly Medina acerca de ‘ampay’ de Mario Irivarren y Said Palao
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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