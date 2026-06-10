Fernando Llanos envía contundente mensaje contra periodistas que favorecieron a Keiko Fujimori: "Descarados, que les dé vergüenza"

Fernando Llanos lanza críticas contundentes a colegas que, según él, utilizaron sus plataformas para favorecer a Keiko Fujimori , y destaca prácticas mediáticas encubiertas que afectaron la neutralidad en las elecciones.

Fernando Llanos mostró su total rechazo en contra de algunos de sus colegas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Fernando Llanos mostró su total rechazo en contra de algunos de sus colegas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

En una reciente transmisión en TikTok, Fernando Llanos dirigió críticas severas hacia algunos colegas y los acusó de parcialidad a favor de Keiko Fujimori durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para el periodista, estos colegas, a quienes llamó "desvergonzados", participaron en una campaña que favorecía a la líder de Fuerza Popular, desinformando o restando importancia a la oposición.

El exreportero de América TV y Canal N afirmó que muchos periodistas de medios grandes compartieron información de manera sistemática para beneficiar a una candidata, además de producir reportajes críticos y parciales contra Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. A su juicio, estas prácticas periodísticas atentan contra la ética y deberían generar vergüenza entre los profesionales del periodismo.

Fernando Llanos critica a periodistas que favorecieron a Keiko Fujimori

En su emisión de TikTok, Fernando Llanos expresó sin reservas su opinión sobre el comportamiento de ciertos periodistas en la segunda vuelta electoral. "¡Era descarado! Descarado el apoyo con opinólogos, invitados, reportajes, entrevistas e información sistemática", subrayó Llanos, destacando un claro favoritismo hacia la candidatura de Keiko Fujimori.

Luego, manifestó su preocupación. Para el exreportero de América Televisión, muchos comunicadores de diversos canales mediáticos apoyaron durante casi un mes la campaña de Fuerza Popular y atacaron constantemente a Juntos por el Perú.

"Que esto sirva de lección para todos aquellos que intentan manipular la opinión pública y han pasado 20 días en campaña electoral favoreciendo a un solo candidato, llenando de entrevistas y produciendo reportajes destructores, pretendiendo ser medios independientes", afirmó.

Fernando Llanos: la población ya ha abierto los ojos

Según Fernando Llanos, el contenido difundido por los medios tradicionales solo logró evidenciarlos ante el pueblo peruano. Aseguró sentirse avergonzado por aquellos colegas que participaron en campañas a favor de Keiko Fujimori.

"Lo único que han conseguido es que la ciudadanía abra los ojos y reconozca que ustedes, malos periodistas y medios de comunicación, trataban de influir en la votación. Qué vergüenza, deberían aprender. ¡Ya no tienen poder para guiar ningún voto! La gente es más sabia que ustedes", señaló.