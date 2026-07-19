¿Cuánto dinero gana España por ser campeón del Mundial 2026? El millonario premio que recibirá tras vencer a Argentina

La final del Mundial 2026 que enfrentaron Argentina y España tendrá un premio récord para el campeón, un aumento significativo en comparación a ediciones anteriores.

La final del Mundial 2026 dejó a España en lo más alto del fútbol mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York y conquistó su segunda Copa del Mundo, poniendo fin a una espera de 16 años desde su histórica consagración en Sudáfrica 2010.

Además de la gloria deportiva y de sumar una nueva estrella a su palmarés, La Roja también aseguró una recompensa económica récord. Tras coronarse campeona del Mundial 2026, surge una pregunta entre los aficionados: ¿cuánto dinero ganó España por levantar la Copa del Mundo? La cifra confirma que esta edición del torneo repartió los premios más altos en la historia de los Mundiales.

¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026?

La FIFA estableció para el Mundial 2026 la bolsa de premios más alta en la historia de la competición. La expansión del torneo a 48 selecciones y el aumento de los ingresos comerciales permitieron que la entidad elevara considerablemente los montos destinados a las federaciones participantes.

De acuerdo con la información oficial difundida por el máximo organismo del fútbol mundial, el equipo que se consagre campeón recibirá US$50 millones, una cifra récord para una Copa del Mundo.

La diferencia respecto al subcampeón también será significativa, ya que el segundo lugar obtendrá US$33 millones, es decir, una distancia de US$17 millones entre ambos finalistas.

El premio que goza España ahora supera incluso al que recibió Argentina tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, cuando la recompensa ascendió a US$42 millones. El incremento responde a la nueva estructura financiera implementada por la FIFA para la edición organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

FIFA aumenta los premios económicos en el Mundial 2026

La entidad rectora del fútbol anunció que la bolsa total del torneo alcanza los US$871 millones, una cifra que representa un crecimiento cercano al 50% respecto a la edición anterior.

Del monto total, aproximadamente US$655 millones están destinados a premios deportivos, mientras que el resto corresponde a fondos de preparación y gastos logísticos para las selecciones participantes.

La evolución de los premios evidencia el crecimiento económico de la Copa del Mundo durante los últimos años. España recibió US$30 millones tras coronarse campeona en Sudáfrica 2010, Alemania obtuvo US$35 millones en Brasil 2014 y Francia percibió US$38 millones después de ganar Rusia 2018.

Además, cada una de las 48 selecciones clasificadas contó con un fondo de preparación garantizado antes del inicio de la competencia, asegurando ingresos incluso para aquellas que no lograron avanzar más allá de la fase de grupos.

Premios económicos del Mundial 2026: cuánto recibirá cada selección

La FIFA distribuyó los premios de acuerdo con el rendimiento deportivo de cada equipo durante el torneo:

Campeón del Mundial: US$50 millones

Subcampeón: US$33 millones

Tercer puesto: US$29 millones

Cuarto puesto: US$27 millones

Del 5.º al 8.º puesto (cuartos de final): US$19 millones

Del 9.º al 16.º puesto (octavos de final): US$15 millones

Del 17.º al 32.º puesto (dieciseisavos de final): US$11 millones

Del 33.º al 48.º puesto (fase de grupos): US$9 millones

A estos montos se suma el fondo de preparación entregado previamente por la FIFA, lo que garantiza ingresos mínimos para todas las federaciones participantes.