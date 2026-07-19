España volvió a tocar la gloria en el escenario más importante del fútbol. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó por 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia. El conjunto español rompió una sequía de 16 años sin títulos mundialistas y evitó que la Albiceleste consiguiera el bicampeonato y su cuarta estrella.

El encuentro se definió en el tiempo suplementario gracias a una anotación de Ferrán Torres, quien apareció en el momento más importante para darle la victoria a La Roja. Tras el pitazo final, la selección española celebró una consagración histórica que la devuelve a la cima del fútbol internacional, mientras que Argentina vio escapar el sueño de volver a levantar la Copa del Mundo.

Ferrán Torres le dio el título a España y dejó un emotivo mensaje tras la final

El héroe de la noche fue Ferrán Torres. El delantero español marcó el único tanto del partido en el segundo tiempo de la prórroga, culminando una jugada colectiva que terminó superando la resistencia del arquero argentino Emiliano Martínez.

Su anotación terminó siendo decisiva para que España levantara el trofeo más importante del fútbol mundial y sumara un nuevo capítulo dorado a su historia, igualando la conquista lograda en Sudáfrica 2010.

Tras el encuentro, Torres compartió su emoción por el logro alcanzado y destacó que el título pertenece a todo el pueblo español. "Creo que al final el gol es de 47 millones de personas, no mío. El destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos", sostuvo.

La victoria también tuvo consecuencias importantes a nivel individual. Lionel Messi no pudo ampliar su registro goleador en los Mundiales y concluyó su participación con 21 tantos. De esta manera, el liderato histórico quedó en manos de Kylian Mbappé, quien alcanzó las 22 anotaciones tras marcar en el partido por el tercer puesto.

España dominó la final y encontró el premio en el tiempo suplementario

Desde el inicio del compromiso, España asumió el protagonismo y buscó imponer condiciones sobre el terreno de juego. Apenas en los primeros minutos generó varias aproximaciones de peligro, aunque Argentina respondió mediante rápidas transiciones ofensivas. Una de las más claras tuvo como protagonista a Lionel Messi, pero el arquero Unai Simón evitó la apertura del marcador con una intervención oportuna.

Con el transcurso de los minutos, el equipo español logró controlar la posesión del balón y administrar el ritmo del encuentro. La Roja generó las oportunidades más claras de gol durante la primera mitad, aunque la falta de precisión en los metros finales impidió que pudiera reflejar su superioridad en el marcador.

En el complemento, el desarrollo del partido mantuvo la misma tendencia. España continuó llevando la iniciativa, mientras que Argentina se replegó para defender el empate y buscar oportunidades mediante el contragolpe.

La situación se volvió más complicada para la Albiceleste cuando Enzo Fernández fue expulsado a los 92 minutos tras una fuerte infracción sobre Pau Cubarsí. A pesar de jugar con un hombre menos, el conjunto sudamericano logró sostener el empate durante gran parte del tiempo extra.