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¡Urgente! Senamhi activa alerta amarilla: fenómeno impactará en Lima y 10 regiones desde mañana

Una alerta lanzada por el Senamhi comenzará a regir por un periodo de dos días, ante el pronóstico de aumento de temperaturas y fuertes vientos, lo que ha motivado el refuerzo de acciones preventivas.

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    ¡Urgente! Senamhi activa alerta amarilla: fenómeno impactará en Lima y 10 regiones desde mañana
    Senamhi activa alerta amarilla: fenómeno impactará en Lima y 10 regiones
    ¡Urgente! Senamhi activa alerta amarilla: fenómeno impactará en Lima y 10 regiones desde mañana

    Desde las primeras horas del martes 7 de abril, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú pondrá en marcha una alerta amarilla que abarcará Lima, Callao y otras nueve regiones del litoral.

    La medida tendrá una duración de 47 horas y busca alertar a la ciudadanía ante un fenómeno meteorológico que se prolongará hasta la medianoche del miércoles 8 de abril. Ante este escenario, especialistas recomiendan mantenerse informados y seguir la evolución de las condiciones climáticas.

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    De acuerdo con el aviso emitido por el Senamhi, a partir del martes 7 de abril se prevé un aumento de la temperatura durante el día en la costa peruana, con una intensidad que irá de ligera a moderada.

    Según el comunicado, la alerta estará vigente desde las 00:00 horas del martes 7 hasta las 23:59 horas del miércoles 8. En ese lapso, se espera poca nubosidad al mediodía, lo que contribuirá a elevar los niveles de radiación ultravioleta (UV).

    Las zonas comprendidas en esta alerta incluyen Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. El Senamhi advirtió que podrían presentarse eventos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque dentro de los parámetros habituales de la costa, motivo por el cual se ha establecido el nivel de alerta amarillo.

    En cuanto al pronóstico, para el martes 7 y miércoles 8 de abril se esperan temperaturas máximas entre 30°C y 36°C en la zona norte, entre 28°C y 33°C en la zona central, y entre 29°C y 34°C en el sur. Asimismo, se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h, especialmente durante horas de la tarde.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Urgente! Senamhi activa alerta amarilla: fenómeno impactará en Lima y 10 regiones desde mañana
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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