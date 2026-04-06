¡Urgente! Senamhi activa alerta amarilla: fenómeno impactará en Lima y 10 regiones desde mañana

Una alerta lanzada por el Senamhi comenzará a regir por un periodo de dos días, ante el pronóstico de aumento de temperaturas y fuertes vientos , lo que ha motivado el refuerzo de acciones preventivas.

Desde las primeras horas del martes 7 de abril, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú pondrá en marcha una alerta amarilla que abarcará Lima, Callao y otras nueve regiones del litoral.

La medida tendrá una duración de 47 horas y busca alertar a la ciudadanía ante un fenómeno meteorológico que se prolongará hasta la medianoche del miércoles 8 de abril. Ante este escenario, especialistas recomiendan mantenerse informados y seguir la evolución de las condiciones climáticas.

De acuerdo con el aviso emitido por el Senamhi, a partir del martes 7 de abril se prevé un aumento de la temperatura durante el día en la costa peruana, con una intensidad que irá de ligera a moderada.

Según el comunicado, la alerta estará vigente desde las 00:00 horas del martes 7 hasta las 23:59 horas del miércoles 8. En ese lapso, se espera poca nubosidad al mediodía, lo que contribuirá a elevar los niveles de radiación ultravioleta (UV).

Las zonas comprendidas en esta alerta incluyen Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. El Senamhi advirtió que podrían presentarse eventos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque dentro de los parámetros habituales de la costa, motivo por el cual se ha establecido el nivel de alerta amarillo.