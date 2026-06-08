¡EN MEDIO DEL CONTEO! Mhoni Vidente se pronuncia sobre las elecciones y da un nombre como futuro presidente

Con un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez , Mhoni Vidente deja a todos sin palabras al predecir al futuro líder de Perú y los cambios que prometería.

La famosa vidente revela a la ganadora de las elecciones. | Composición Wapa

La famosa vidente revela a la ganadora de las elecciones. | Composición Wapa

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan por la presidencia de Perú. Actualmente, la ONPE completa el conteo rápido, aún sin llegar al 100%, y no ha declarado a un vencedor. El candidato de Juntos por el Perú lleva ventaja sobre la representante de Fuerza Popular con el 94% del escrutinio. Sin embargo, el resultado es incierto hasta completar el conteo total. ¿Qué dice Mhoni Vidente sobre quién será el ganador?

Mhoni Vidente predice al próximo presidente de Perú en empate entre Fujimori y Sánchez

Aún no hay nada definido. Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por solo 0,024%, con 50,012% frente a 49,988%, al 93% de las actas contabilizadas, según la ONPE, mientras que el conteo rápido de Ipsos Perú favorece al candidato de Juntos por el Perú.

Pese a que Sánchez tiene una ligera ventaja sobre la lideresa de Fuerza Popular, los resultados finales podrían alterar esta situación en cualquier momento. Actualmente, se trata de un empate técnico.

En este escenario de incertidumbre, Mhoni Vidente ha captado la atención en redes sociales con un video en el que anuncia quién ocuparía Palacio de Gobierno entre 2026 y 2031.

Su predicción sorprendió, ya que afirmó que Keiko Fujimori sería la nueva líder del país y mencionó los pasos que seguiría al asumir el cargo.

"Perú ha tenido nueve presidentes en una década sin lograr estabilidad y progreso. Nunca se ha podido gobernar con tranquilidad desde la era Fujimori, pese al potencial del país en diferentes áreas. Se anticipa que Keiko, hija de Fujimori, asumirá la presidencia", comentó.

Según la vidente, Fujimori se orientará hacia el centroderecha y buscará acuerdos con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea para impulsar el Perú. "El Perú se convertirá en uno de los líderes en empleo", afirmó.