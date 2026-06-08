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Mónica Delta genera controversia por frase sobre la pobreza tras primeros resultados de segunda vuelta: "La gente pobre no tiene nada que perder"

Las redes explotaron tras las declaraciones de Mónica Delta sobre el voto rural en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, tachándola de clasista.

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    Mónica Delta genera controversia por frase sobre la pobreza tras primeros resultados de segunda vuelta: "La gente pobre no tiene nada que perder"
    Mónica Delta presentó los resultados del flash electoral de Ipsos en Latina y tuvo polémico comentari. | Composición Wapa
    Mónica Delta genera controversia por frase sobre la pobreza tras primeros resultados de segunda vuelta: "La gente pobre no tiene nada que perder"

    La periodista Mónica Delta se ha visto envuelta en una controversia tras un comentario realizado durante la transmisión del sondeo electoral de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, difundido por Latina e Ipsos. Su expresión, "La gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada", surgió al analizar los votos rurales, donde Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú, superó a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

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    Las palabras de Delta desencadenaron un intenso debate en las redes sociales, donde muchos cuestionaron la falta de sensibilidad mostrada hacia las poblaciones vulnerables. Es importante mencionar que el resultado general de Ipsos inicialmente dio la victoria a Fujimori con 50,7% frente a 49,3% de Sánchez, lo que evidenció una fuerte división en el país.

    Indignación generada por Mónica Delta tras resultados de las Elecciones 2026

    Tras conocerse el sondeo electoral, los periodistas de Latina dialogaron con Alfredo Torres, presidente de Ipsos, sobre el resultado. Un punto central fue el abrumador apoyo a Roberto Sánchez en las áreas rurales. Pedro Tenorio, presentador del programa, conversó sobre este fenómeno y sus posibles explicaciones.

    Se mencionó que el sondeo indica un desconocimiento de la población acerca de la distribución de responsabilidades entre el Gobierno central y los gobiernos regionales.

    "Muchas veces no saben quién es el responsable. Si la posta médica falla o la escuela carece de servicios básicos, culpan a la capital. No entienden que esos presupuestos son gestionados por los gobiernos regionales", comentó.

    En medio de esta discusión, Mónica Delta subrayó que estos resultados deberían dejar un mensaje claro para el futuro gobierno, especialmente para las zonas más desfavorecidas.

    No obstante, su frase respecto de los sectores empobrecidos provocó controversia en redes sociales. "La gente más pobre no tiene mucho que perder porque no ha sido atendida por ningún gobierno existente, ya sea de derecha o izquierda", expresó, lo que desató críticas en línea.

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    Críticas a declaraciones de Mónica Delta

    Las palabras de la periodista de 67 años se viralizaron rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios opinaron que sus declaraciones muestran su verdadera cara y la calificaron de clasista.

    "Mercenarios que viven en su burbuja sin ver lo que sufren los pobres", "Así piensan, subestimando incluso el valor de la vida", "Apagan las cámaras y sale todo su clasismo y racismo", "Qué asco de periodista", "El pueblo pobre del sur tiene dignidad, algo que tú nunca tendrás", fueron algunos de los comentarios en su contra.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mónica Delta genera controversia por frase sobre la pobreza tras primeros resultados de segunda vuelta: "La gente pobre no tiene nada que perder"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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