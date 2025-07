Durante su reciente paso por el programa 'El valor de la verdad', emitido el domingo 20 de julio, Mariella Zanetti se abrió por completo al público y sorprendió al revelar que padece epilepsia , una enfermedad neurológica que no tiene cura y que ha aprendido a sobrellevar con el tiempo.

La exvedette y actriz cómica explicó que su condición es conocida como epilepsia interna, un tipo poco visible que no genera convulsiones, pero que puede desconectarla brevemente de su entorno sin previo aviso. “Se le llama ‘el mal menor’, que es una epilepsia interna, como que te quedas dormida, pero con los ojos abiertos. Como ausencias, me puede pasar en cualquier momento”, señaló durante la entrevista.

Mariella compartió que los episodios pueden durar solo segundos, pero son suficientes para afectar su rutina diaria, ya que durante esos instantes pierde la consciencia. “Me quedo callada, normalmente reconocen por mi mirada, que queda un poco adormecida, o también empiezo a balbucear ciertas palabras, sonidos. Es como si me desconectara, mis amigos dicen que se me va el internet”, detalló con franqueza.

Incluso el conductor Beto Ortiz confirmó que Zanetti vivió uno de estos episodios en plena pre-entrevista, y ella misma reconoció que no puede anticiparlos. “Tuve que decirle al periodista. Soy consciente cuando regreso, no cuando me va a dar”, agregó.