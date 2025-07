Said Palao sorprendió al aparecer en su serie 'Los Palao' con un mensaje anticipado pidiendo disculpas. El motivo: un video grabado para su serie familiar estaría a punto de filtrarse, revelando una escena que ni él mismo imaginó compartir. Consciente del impacto que podrían causar las imágenes, decidió pedirle perdón por adelantado a Alejandra Baigorria y a su hija.

Said Palao protagoniza reto y pide perdón anticipado a Alejandra Baigorria

Said Palao sorprendió a sus seguidores al protagonizar una divertida pero inesperada escena en la nueva serie web familiar 'Los Palao'. El chico reality debió cumplir un reto impuesto por su hermana Lorelein, quien contó con la complicidad de su sobrina, hija del propio Said. ¿El desafío? Nada menos que vestirse como mujer ante las cámaras.

Antes de cumplir la inusual penitencia, el también deportista envió un mensaje con tono de broma, pero lleno de ternura: "Quisiera pedirle perdón a mi hija y a mi esposa por lo que están a punto de ver", expresó. Lo que vino después fue una serie de imágenes que él mismo no imaginó hacer públicas.

La reacción de su hija no se hizo esperar y, entre risas, soltó: "A mis 9 años, todo lo que me hace pasar mi familia". Finalmente, Said apareció luciendo un vestido y lanzando una frase que hizo reír a más de uno: "En el piso no porque se me va la plata... Aún no tengo, pero por si acaso".

Alejandra Baigorria aclara rumores de embarazo tras su luna de miel con Said Palao

Luego de su romántico viaje por Europa, Alejandra Baigorria se convirtió en el centro de especulaciones por una posible llegada del primer bebé junto a Said Palao. Sin embargo, la empresaria salió al frente para despejar cualquier duda y aclarar que, por ahora, no hay ningún embarazo en camino.

Durante una entrevista con el programa 'Amor y fuego', la popular figura de Gamarra aseguró entre risas que su familia ya empezó con las bromas sobre el tema. “Mi papá es un niño grande y obviamente quiere ser abuelo, comienzan a molestar y dar su chongo, pero no pasa nada... todavía no... no hay barriguita”, expresó con humor.

Baigorria admitió que sí tienen planes a futuro, pero sin apuros. “Hay planes, pero todavía no. Estamos en eso. No hay barriga, me he puesto la correa para disimular”, dijo entre bromas, dejando claro que la maternidad es algo que llegará en el momento adecuado.